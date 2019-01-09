Раме Малек признался, что ради роли Фредди Меркьюри готов был разбить голову: интервью

Победитель в номинации "Лучший драматический актер" премии "Золотой глобус 2019" Рами Малек рассказал о том, как боролся за роль Фредди Меркьюри и о подготовке к съемкам в "Богемной рапсодии". 37-летний актер учился изображать лидера группы Queen еще до того, как был утвержден продюсером культовой киноленты.

Первое мировое признание Рами Малек получил после роли в фильме "Мистер Робот", за которую он получил две премии "Эмми" и славу невероятно харизматичного артиста. В сериале он сыграл хакера, который постоянно ходил в толстовке с натянутым на глаза капюшоном. Однако после победы "Богемной рапсодии" на "Золотом глобусе 2019" и присвоении Рами Малеку звание "лучшего драматического актера", уровень его популярности стал еще выше.

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Рами Малек в фильме "Богемная рапсодия"/ Instagram / @rami._.malek

Так, новое интервью, в котором рассказал о подготовке к съемкам в "Богемной рапсодии", актер дал иностранному изданию Elle. Раме Малек признался, что отказался от занятий с хореографом, поскольку Фредди Меркьюри утверждал, что он не танцор, а певец. Актер нашел тренера по движениям вместо хореографа и вместе с ней они пытались понять, откуда он такой взялся.

Только после того, как мы хоть немного разобрались с внутренним миром Фредди, мы с Полли приступили к работе над движениями. Важно все: как он ходит, сидит в кресле, как во время разговора двигаются его руки и что при этом делают глаза,

– рассказал Рами Малек.



Рами Малек в фильме "Богемная рапсодия" / Instagram / @ramielliot917

Во время съемок в фильме "Бабочка", актеру делали слепок зубов, поскольку по сценарию его герой должен был взрослеть. Именно тогда Рами Малек пришла идея сделать себе накладную челюсть и учиться разговаривать с акцентом Фредди Меркьюри.



Рами Малек в фильме "Богемная рапсодия" / Скриншот из видеоролика

По вечерам во время съемок "Бабочки" я постоянно ее носил, чтобы привыкнуть. При первой встрече с продюсером "Богемный рапсодии" Грэмом Кингом, еще до подписания контракта, я сказал, что уже научился разговаривать с британским акцентом и с накладными зубами. Он был поражен,

– вспоминает Рами Малек.

Также актер признался, что в ожидании согласия на роль Фредди Меркьюри он не сдержался и сказал продюсеру, что ради нее готов разбить лоб. На что Грэм Кинг ответил ему: "Ты еще не понял? Других кандидатов нет, только ты".

Стоит напомнить, недавно Рами Малек подтвердил слухи о романе с Люси Бойнтон, коллегой по съемочной площадке. В фильме "Богемная рапсодия" актриса сыграла роль Мэри Остин, любимой девушки Фредди Меркьюри.