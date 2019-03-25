Freedom Jazz объяснили, почему отказались от Евровидения

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в Евровидении-2019. Сперва не участвовать в конкурсе решила победительница Нацотбора MARUV, а впоследствии и группы Freedom Jazz и KAZKA. Исполнители, занявшие второе место, объяснили причину своего отказа.

О причине отказа группа Freedom Jazz заговорил в интервью в "Светской жизни".

Читайте также: Freedom Jazz отказались от участия на Евровидении-2019

По словам артисток, победу одержала MARUV и было бы неправильно занять ее место и поехать представлять Украину.

Ну все же MARUV выбрали люди. Это была ее победа. Это не наше место. Если бы мы победили в Нацотборе, мы бы с радостью представили Украину в этом конкурсе. Но не таким путем. Мы все в один голос решили, что нет, мы не едем, потому что мы вторые. Так не честно,

– заявили исполнительницы группы.

К слову, сейчас в Freedom Jazz осталось две вокалистки, ведь третья Анастасия ушла в декрет. Добавим, что девушка выступала на сцене Нацотбора на 8 месяце беременности.

"Свою прошлую беременность, она также провожала на сцене и сразу, почти через неделю, отправилась в роддом. В прошлый раз скорая стояла под залом выступления", – отметили девушки.

Почему MARUV не поедет на Евровидение-2019 от Украины?По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины НСТУ решила не подписывать соглашение с MARUV. Сама артистка заявила, что не запланированные выступления в России стали причиной для этого.



Впоследствии представители НСТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.