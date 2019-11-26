Фронтмен "Без обмежень" знает противодействие для российских гастролеров: подробности

Певец Сергей Танчинец признался, что музыкантов, которые выступают с концертами в России, наказывать штрафами не стоит. Однако они должны выбирать между финансовой стабильностью в Украине и развитием бизнеса в стране агрессора. А внедренные квоты на государственный язык – возможность засиять для новых звезд.

Лидер рок-группы "Без обмежень" выразил свое отношение к политике в сфере культуры. Мыслями он поделился в интервью для журналистов Сегодня LifeStyle. Наказывать исполнителей штрафами он считает необоснованным и жестким в условиях современной ситуации в нашем государстве.

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Сергей Танчинец сообщал, что сейчас группа "Без обмежень" не планирует продвигать свою музыку за рубежом, так как не все смогла сделать на Родине. Однако о гастролях коллектива в России даже мыслей не возникало. Фронтмен очень резко высказывается против артистов, для которых не существует моральных принципов во время вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Даже если ты идешь против своего государства ментально и поддерживаешь людей, которые унесли жизни более 13 тысяч украинцев, и тебе внутри от этого не больно, тебе должно быть здесь финансового некомфортно,

– выразил свое отношение музыкант.



Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец / Instagram /@bezobmezhen

Сергей Танчинец также признался, что был среди тех, кто вышел под Верховную Раду в день принятия закона о языковых квотах на радио и телевидении. Эти изменения положительно повлияли на деятельность группы "Без обмежень", так как их музыка активно завоевывает поклонников и выходит на новую волну популярности. Это также хорошая возможность для начинающих продвигать свое творчество.

Ротация наших песен на радиостанциях увеличилась в рамках нового закона. Но в данном случае дело заключается не только в квотах, но и в нашем подходе – повышение качества музыки, попадание прямо в сердце слушателей и потребность людей именно в таких песнях. Все сложилось в единый пазл,

– не скрывает радости певец.

Ранее в эксклюзивном интервью 24 каналу группа "Без обмежень" рассказывала, что мир можно получить только с мощной гражданской позицией. Музыканты активно посещают линию фронта и передовую.

На наши концерты приходят в основном те люди, которые знают, что такое Украина. Они понимают свое отношение к происходящему, понимают правду и что происходит в нашем государстве. К нам не ходят те люди, которые настроены негативно к Украине,

– сообщал Сергей Танчинец.