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Фронтмен Coldplay Крис Мартин провел концерт в инстаграме: видео

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В связи с распространением коронавируса по всему миру отменяют массовые мероприятия, а граждан призывают оставаться дома ради собственной безопасности. Лидер британской рок-группы Coldplay решил не оставлять фанатов без своего творчества и провел концерт онлайн.

Британский певец Крис Мартин присоединился к благотворительной инициативе Together, at Home (Вместе, дома), которую организовали Всемирная организация здравоохранения и благотворительный фестиваль Global Citizen. Она нацелена на сбор средств, которые потратят на преодоление коронавируса.

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Так, фронтмен Coldplay Крис Мартин стал одним из тех, кто собственным творчеством стремится не только разогнать панику, но и помочь в борьбе с пандемией финансово. Исполнитель порадовал зрителей живого концерта не только вокалом, но и игрой на акустической гитаре и пианино.

На этот раз композиции Coldplay выбирали подписчики. Так, во время онлайн-трансляции в інстаграмі, которая длилась полчаса, прозвучали треки Green Eyes, Yellow, Viva La Vida и даже кавер на Life on Mars Дэвида Боуи.

Стоит отметить, что следующей мировой звездой, которая присоединится к проекту Together, at Home станет 41-летний американский исполнитель Джон Ледженд. 

Онлайн-концерт Криса Мартина в рамках Together, at Home: смотрите видео онлайн 

Напомним, что на днях коллектив Coldplay презентовал новую видеоработу на песню Trouble In Town из альбома Everyday Life, которая была снята в Киеве в декабре 2019 года. Съемки проходили по всей столице – Ленинская кузница, жилой квартал Chicago Central House у станции метро "Олимпийский", а также – Дом одежды на Львовской площади.

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Музыка
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