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Фронтмен группы "Друга Рика" Валерий Харчишин оказался на карантине после поездки в Италию

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Знаменитый украинский певец оказался в числе тех, кто путешествовал по Италии в разгар коронавируса. По возвращении в Украину Валерий Харчишин почувствовал симптомы болезни. Исполнитель прошел тест на коронавирус, результаты которого – отрицательные.

В разгар пандемии по всему миру и мер безопасности, которые изо дня в день усиливает украинское правительство, фронтмен группы "Друга Рика" Валерий Харчишин решил обнародовать собственную историю. Певец призвал население не поддаваться панике и сознательно относиться к последним событиям в стране.

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Так, на личной странице в Фейсбуке он опубликовал пространный рассказ о своей госпитализации после поездки в Италию. Валерий Харчишин откровенно признался, что после возвращения на Родину почувствовал симптомы болезни – сухой кашель, одышку, температуру, высокое давление. Несмотря на пандемию коронавируса, он обратился к медикам, которые направили его на обследование в Белоцерковскую центральную районную больницу.

Артист поспешил успокоить фанатов, смертельный вирус его обошел, а медики диагностировали одностороннюю пневмонию, которую он продолжил лечить уже в частной клинике. Он также заверил, что не стоит сеять панику, ведь в медицинское учреждение, которое назначено Киевской ОГА центром борьбы с COVID-19, за время его пребывания не поступали другие пациенты.

Во время моего трехдневного пребывания в Белой Церкви, ни одного нового "больного" до первого этажа предназначенной больницы не привезли. Он был полностью пустой. Пожалуйста, не теряйте голову, а придерживайтесь банальных средств гигиены и самокарантина вместо того, чтобы бегать по магазинам, уничтожая годовые запасы масок, экспресс-тестов, гречки, батареек и туалетной бумаги,
– обратился фронтмен рок-группы "Друга Рика".

Валерий Харчишин пожаловался на то, что госпитализация в инфекционное отделение медицинского учреждения была абсурдной, поскольку единственная лаборатория, которая способна проверить материалы тестов на коронавирус, находится в Киеве: "Для чего отвозить людей в неподготовленную больницу с подозрением на экзотическую инфекцию, чтобы потом отвозить материалы тестов туда, откуда они физически приехали?"

Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине 7 подтвержденных случаев коронавируса, один из которых летальный. Четверо больных – в Черновицкой области. Первый пациент наконец выздоравливает, тест на коронавирус впервые показал отрицательный результат. Еще два случая подтвердили в Киеве. Один из пациентов контактировал с женщиной из Радомышля, которая умерла от коронавируса, другая пациентка вернулась с курорта во Франции.

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости LifeStyle Белая Церковь LifeStyle
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