Фронтмен Guns N 'Roses Аксель Роуз тяжело болен: подробности

Популярная рок-группа Guns N 'Roses выступила с концертом в Дубае, однако шоу было прервано из-за болезни фронтмена Акселя Роуза.

Как сообщает издание NME, перед концертом солиста тошнило в течение пяти часов, но группа решила не отменять выступление и сыграла 17 песен.

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Поклонники Guns N 'Roses были неудовлетворены после прерывания шоу, поэтому музыканты сообщили причину. Так, стало известно, что Аксель Роуз имеет "тяжелую" болезнь. Какую именно – пока неизвестно.

Один из участников группы Дафф Маккаган сообщил, что Роуз, несмотря на серьезную болезнь, выступил лучше, чем "за все 40 лет карьеры".

Thank you Abu Dhabi! @axlrose pulled a damn miracle...the man was beyond ill, and pulled off something I've never seen in my 40 yrs of playing. You all pulled him thru. Til next time! — Duff McKagan (@DuffMcKagan) 25 de novembre de 2018

Концерт Guns N' Roses у Дубаї: смотрите видео