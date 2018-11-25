Фронтмен Guns N 'Roses Аксель Роуз тяжело болен: подробности
Популярная рок-группа Guns N 'Roses выступила с концертом в Дубае, однако шоу было прервано из-за болезни фронтмена Акселя Роуза.
Как сообщает издание NME, перед концертом солиста тошнило в течение пяти часов, но группа решила не отменять выступление и сыграла 17 песен.
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Поклонники Guns N 'Roses были неудовлетворены после прерывания шоу, поэтому музыканты сообщили причину. Так, стало известно, что Аксель Роуз имеет "тяжелую" болезнь. Какую именно – пока неизвестно.
Один из участников группы Дафф Маккаган сообщил, что Роуз, несмотря на серьезную болезнь, выступил лучше, чем "за все 40 лет карьеры".
Концерт Guns N' Roses у Дубаї: смотрите видео
Источник: Lifestyle
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