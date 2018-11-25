Фронтмен Guns N 'Roses Аксель Роуз тяжело болен: подробности

147 Читати новину українською
Аксель Роуз
Аксель Роуз / Instagram @official_axlrose

Популярная рок-группа Guns N 'Roses выступила с концертом в Дубае, однако шоу было прервано из-за болезни фронтмена Акселя Роуза.

Как сообщает издание NME, перед концертом солиста тошнило в течение пяти часов, но группа решила не отменять выступление и сыграла 17 песен.

Читайте также: Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи: известна причина смерти

Поклонники Guns N 'Roses были неудовлетворены после прерывания шоу, поэтому музыканты сообщили причину. Так, стало известно, что Аксель Роуз имеет "тяжелую" болезнь. Какую именно – пока неизвестно.

Один из участников группы Дафф Маккаган сообщил, что Роуз, несмотря на серьезную болезнь, выступил лучше, чем "за все 40 лет карьеры".

 

Концерт Guns N' Roses у Дубаї: смотрите видео

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
сегодня 18:15 Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
181
Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
сегодня 17:49 Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
Юлія Михайлова 1189
Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
сегодня 16:52 Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
146
Как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева одержали победу на "Танцах со звездами 2018": видео
сегодня 10:40 Как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева одержали победу на "Танцах со звездами 2018": видео
1393
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
25 ноября 11:10 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
3544
Черная пятница 2018: дата в Украине
23 ноября 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
22830
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук