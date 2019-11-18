Фронтмены групп Rammstein и PAIN выступят в Украине: детали громкого концерта

Популярный дуэт Lindemann возвращается в Украину с новыми песнями! Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тегтгрен из коллектива Pain приедут в Киев весной.

Прошел почти год с тех пор, как дуэт Lindemann дебютировал со своей шоу-программой в Киеве. Организаторы грандиозного концерта анонсировали, что артисты намерены вернуться и представить перед украинскими меломанами новые песни. Концерт запланирован на 6 марта 2020 года.

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Согласно анонсу, в Киеве Тилль Линдеманн и Петер Тегтгрен презентуют треки с нового альбома F&M. Немецкая пластинка поступит в продажу 22 ноября и станет второй работой метал-проекта Lindemann. Композиции привлекли большое внимание меломанов, так как они были написаны в сотрудничестве Тилля Линдеманна с театром "Талия", которые совместно создали постановку сказки "Гензель и Гретель". Для театрального действа дуэт записал 6 песен, а фронтмен группы Rammstein даже сыграл в спектакле главную роль.

Впервые Lindemann выступали в Украине в декабре 2018 года. Тогда тысячи людей пришли на концерт, ведь это редкая возможность увидеть выступление Тилля Линдеманна и Петера Тегтгрена вживую. Билеты на предстоящее выступление поступили в продажу в понедельник, 18 ноября.

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Что известно о Lindemann? Участники успешного проекта Тилль Линдеманн и Петер Тегтгрен были знакомы еще с начала 2000-х, однако только 6 лет назад музыканты решили в коллаборации создать новые песни. По словам солиста группы Pain, немецкий коллега всегда проявлял интерес к его творчеству, поэтому предложение о создании дуэта сразу же получило одобрение. Желание создать что-то новое объединило Тилля и Петера в дуэт. Дебютный альбом под названием Lindemann Skills in Pills вышел в 2015 году.