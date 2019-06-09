Фруктовый салат: три летних рецепта

В летние дни приготовьте легкий фруктовый салат из сезонных ягод. Такое блюдо насытит и подарит отличное настроение. Выберите для себя рецепт, который вам больше всего по вкусу.

Портал Ivona предлагает три вкусных рецепта летних фруктовых салатов.

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Летний фруктовый салат

Ингредиенты:

Банан – 1 шт.

Киви – 1 шт.

Персик – 1 шт.

Виноград – 100 г.

Клубника – 100 г.

Голубика или черника – 50 г.

Брусника или клюква - 50 г.

Йогурт для заправки.

Рецепт приготовления:

1. Все фрукты и ягоды хорошо промойте.

2. Клубнику и бананы нарежьте кусочками.

3. Мякоть киви и персика нарезать кубиками, крупные виноградины разрезать пополам.

4. Сложите все фрукты и ягоды в тарелку. Перед подачей полейте йогуртом и перемешайте.

Салат из крыжовника, персиков и черники

Ингредиенты:

Персики или нектарины – 3 шт.

Крыжовник – 100 г.

Черника – 100 г.

Мед – 1 ст.л.

Лимонный сок – 1-2 ст.л.

Рецепт приготовления:

1. Все фрукты и ягоды хорошо промойте и обсушите.

2. Персики разрежьте пополам, выньте косточки и нарежьте мякоть крупными кусочками.

3. Удалить хвостики крыжовника и черники, если нужно.

4. Смешайте жидкий мед и лимонный сок.

5. Сложите фрукты и ягоды в тарелку, заправьте медом с лимоном.

Фруктовый салат из клубники, нектаринов и черники

Ингредиенты:

Клубника – 200 г.

Черника – 100 г.

Нектарины – 3 шт.

Мед – 1 ст.л.

Лимонный сок – 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

1. Из промытых ягод и фруктов удалите веточки и листики.

2. Клубнику разрежьте на несколько частей. Нектарины по желанию очистить от кожицы, крупно нарежьте.

3. Смешайте лимонный сок и жидкий мед.

4. Смешайте ягоды и нектарины в миске, полейте заправкой и сразу же подавайте.