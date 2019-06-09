Фруктовый салат: три летних рецепта
В летние дни приготовьте легкий фруктовый салат из сезонных ягод. Такое блюдо насытит и подарит отличное настроение. Выберите для себя рецепт, который вам больше всего по вкусу.
Портал Ivona предлагает три вкусных рецепта летних фруктовых салатов.
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Летний фруктовый салат
Ингредиенты:
Банан – 1 шт.
Киви – 1 шт.
Персик – 1 шт.
Виноград – 100 г.
Клубника – 100 г.
Голубика или черника – 50 г.
Брусника или клюква - 50 г.
Йогурт для заправки.
Рецепт приготовления:
1. Все фрукты и ягоды хорошо промойте.
2. Клубнику и бананы нарежьте кусочками.
3. Мякоть киви и персика нарезать кубиками, крупные виноградины разрезать пополам.
4. Сложите все фрукты и ягоды в тарелку. Перед подачей полейте йогуртом и перемешайте.
Салат из крыжовника, персиков и черники
Ингредиенты:
Персики или нектарины – 3 шт.
Крыжовник – 100 г.
Черника – 100 г.
Мед – 1 ст.л.
Лимонный сок – 1-2 ст.л.
Рецепт приготовления:
1. Все фрукты и ягоды хорошо промойте и обсушите.
2. Персики разрежьте пополам, выньте косточки и нарежьте мякоть крупными кусочками.
3. Удалить хвостики крыжовника и черники, если нужно.
4. Смешайте жидкий мед и лимонный сок.
5. Сложите фрукты и ягоды в тарелку, заправьте медом с лимоном.
Фруктовый салат из клубники, нектаринов и черники
Ингредиенты:
Клубника – 200 г.
Черника – 100 г.
Нектарины – 3 шт.
Мед – 1 ст.л.
Лимонный сок – 2 ст.л.
Рецепт приготовления:
1. Из промытых ягод и фруктов удалите веточки и листики.
2. Клубнику разрежьте на несколько частей. Нектарины по желанию очистить от кожицы, крупно нарежьте.
3. Смешайте лимонный сок и жидкий мед.
4. Смешайте ягоды и нектарины в миске, полейте заправкой и сразу же подавайте.