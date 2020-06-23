Народная любимица устали делится с поклонницами вариантами стильных аутфитов. Ирина Федишин показала яркий летний образ, который подойдет для теплой и прохладной погоды.

Артистка опубликовала фотографию на личной странице в Инстаграме. Она уже успела отдохнуть в Карпатах и ​​даже дала свой первый концерт после карантина. До начала пандемии коронавируса Ирина прекрасно умела совмещать работу и отдых. Исполнительница демонстрирует это и после постепенного возвращения к привычному ритму жизни.

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На днях Федишен выступила в одном из комплексов отдыха Умани. Вероятно, именно там она сделала этот живописный кадр.

Певица позирует на фоне террасы кафе, сидя на белой скамейке, и искренне улыбается. Ирина радуется долгожданному возвращению на сцену и наслаждается теплым днем.

Для прогулки она выбрала белую футболку с яркой надписью и синие джинсы.Объединила наряд с белыми кроссовками. Знаменитость дополнила look синей сумкой и черной кепкой. Волосы Ирина уложила в легкие локоны, а на лице сделала естественный макияж с акцентом на глазах.



Летний образ Ирины Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Фанаты Федишин в комментариях под фото отмечают, что она выглядит великолепно и подчеркивают, что ждут момента, когда смогут насладиться исполнением любимых песен и встретиться с кумиром на концертах.