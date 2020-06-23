Настя Каменских продолжает радовать поклонников новыми фотографиями. Она уверенно диктует тренды украинским модницам и показывает варианты аутфитов. На днях NK поделилась фотографией, на которой появилась рядом с фламинго в стильном образе.

Публикация появилась на личной странице артистки в инстаграме. Она решила вспомнить путешествия, в которых успела побывать до начала карантина, и поделиться воспоминаниями с подписчиками.

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Фото Насти Каменских с фламинго

Исполнительница обожает путешествовать. Ей нравится познавать культуру, природу других стран и наслаждаться незабываемыми моментами. NK обнародовала селфи, которое сделала возле фламинго. Она позирует с улыбкой на лице, на которое падают солнечные лучи.

Пусть ваша неделя начнется с красоты! И при любых обстоятельствах оставайтесь такими же элегантными и беззаботными, как фламинго,

– написала в публикации NK.

Настя Каменских с фламинго / Instagram / @kamenskux

Образ NK

Настя Каменских неоднократно доказывала, что умеет выглядеть великолепно в любом месте и в любое время. Она не стесняется появляться перед камерой без макияжа, в спортивной одежде, домашнем наряде. Но и не забывает о женственности и привлекательности, на различных светских мероприятиях или во время домашних фотосессий демонстрирует свои прелести и красоту.

Для прогулки в солнечной стране звезда выбрала белую футболку с надписью черного цвета, которую, вероятно, соединила с шортами. Дополнила look черной кепкой. Волосы уложила в привычные локоны, а на лице сделала легкий, едва заметный макияж.