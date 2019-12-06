Гадания на Екатерины: простые способы узнать свою судьбу

Начало зимы всегда сопровождалось рядом традиций, обрядов и обычаев. Начинает зимние рождественские гадания праздник Екатерины. После этого праздника, девушки традиционно собираются на вечерницы 13 декабря в день Андрея Первозванного и Варвары, 17 декабря. Как узнать девушкам о своей второй половинке и что для этого надо сделать – читайте далее.

Как гласят предания наших предков, святая Екатерина в этот день обязательно услышит женскую молитву, связанную с просьбами о семейном счастье, об удачном замужестве, об избавлении от женских болезней и бесплодия. Праздник Екатерины также называют днем женской судьбы, поэтому незамужние девушки в этот день стараются хоть немного приоткрыть завесу своего будущего. По народным поверьям, святая помогает девушкам найти свою любовь.

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Тем девушкам, которые хотят найти счастья в браке, рекомендуется посетить 7 декабря церковь, но обязательно утром и поставить свечку к иконе святой Екатерины. Ваша искренняя просьба к святой Екатерине усилит исполнение пожелания, поэтому задуманное получит шанс воплотиться в реальность.

Гадание на Екатерины

7 декабря еще продолжается рождественский пост, поэтому все запреты поста не теряются. Нельзя веселиться, громко петь, танцевать, выполнять физическую работу, шить или ремонтировать. Питаться можно только постными блюдами.

Гадание на Екатерины

Гадание на сон

Перед сном, 6 декабря, поставьте под подушку кусок хлеба и скажите: "Суженый, приходи ко мне поесть". После проговаривания ложитесь спать и ни с кем не разговаривайте. Утром, постарайтесь запомнить свой сон, ведь мужчина, который вам приснится и будет вашим суженым.

Гадание на веточке вишни

Перед восходом солнца, 7 декабря, пойдите в сад и срежьте веточку вишни. Поставьте ее в бутылку с водой и ждите праздника Меланки. Если до Меланки вишня зацветет – добрый знак, засохнет веточка без цвета – плохой признак. Толкуется это гадание так: если есть цвет на веточке – будет свадьба, нет – осенью придется Покрову просить: "Святая мать, Покровушка, покрой мою головушку".

Гадание на предметах

Угадать девичью судьбу помогут символические предметы: платочек, лента, кольцо, кукла, крест. Для этого гадания нужно несколько девушек. Одна из девушек все это должна разложить на столе и накрыть тарелками так, чтобы не увидели другие. Затем каждая по очереди подходит и поднимает одну из тарелок. Если под ней окажется лента – будет еще год сидеть в девках, если перстень – то выйдет замуж, если натолкнется на платочек – будет матерью-одиночкой, а если на куклу – родит ребенка, когда же выпадет крест – к несчастью.

Гадание на сапоге

Если на гадание соберется много девушек, то свою судьбу они могут узнать с помощью сапог. Для этого нужно от начала дома ставить сапог друг за другом вплоть до порога. Девушка, у которой обувь выйдет за порог, первой выйдет замуж.

Гадание на Екатерины

Гадание на богатство

Чтобы узнать, богатым ли будет будущий муж, девушкам надо насыпать в сосуд любую крупу и вбросить в нее украшения: золотые, серебряные, железные. Какое украшение девушка вытянет – такая и супружеская жизнь ее будет ожидать.

Гадание на имя суженого

Вечером на Екатерины, девушке надо выбежать из дому и спросить первого случайного прохожего назвать свое имя. Какое имя муж назовет – так и будут звать суженого.

Гадание на колодце

Утром на Екатерины, 7 декабря, девушке надо отправиться к колодцу и посмотреть на свое отражение. Если в это время вода колышется, то девушка скоро выйдет замуж. Спокойная вода свидетельствует о скором замужестве.

Гадание на воротах

Девушке надо посчитать количество кольев на воротах. Если число получалось четным, то барышне суждено на следующий год выйти замуж, а если нечетное – еще придется сидеть в девках. Форма последнего кола символизировала красоту мужчины. Если кол ровный и гладкий, то муж будет красивым и добрым.