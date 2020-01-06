Рождественские гадания: как узнать свою судьбу

Накануне Рождества незамужние девушки хотят узнать собственную судьбу, ведь согласно поверью, именно в этот период все гадания сбываются.

Гадания на Рождество можно проводить в период между рождественским Сочельником, 6 января, до Крещения, 19 января. Эти две недели принято называть святками. Добавим, что православная церковь негативно относится к гаданию и называет это грехом. Но у восточных славян еще в древние времена появилась традиция узнавать о судьбе в праздничные дни.

Рождественские гадания

Гадание на любимого

Перед сном девушка должна положить под подушку расческу со словами "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если во сне она увидит, как человек расчесывает ей волосы, то быть ей в этом году замужем за тем человеком, который приснился.

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Гадание на замужество

Нужно взять тарелку с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха в количестве, равному числу тех, кто гадает, и столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в тарелку.

Девушка, у которой свеча сгорит первой, первой выйдет замуж. Соответственно, девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого-скорлупка с огнем утонула, той девушке и вовсе замужем не бывать.



Рождественские гадания

Гадание на богатство

Чтобы узнать, богатым ли будет будущий муж, девушкам надо насыпать в сосуд любую крупу и бросить в нее украшения: золотые, серебряные, железные. Какое украшение девушка вытащит – такая и семейная жизнь будет ее ожидать.

Гадание на предметах

Угадать девичью судьбу помогут символические предметы: платочек, лента, кольцо, кукла, крест. Для этого гадания нужно несколько девушек. Одна из девушек все это должна разложить на столе и накрыть тарелками так, чтобы не увидели другие. Затем каждая по очереди подходит и поднимает одну из тарелок.

Если под ней окажется лента – будет еще год в девах ходить, если кольцо – то выйдет замуж, если найдет платочек – будет покрыткой, а если куклу – родит ребенка, когда же выпадет крест – к несчастью.

Гадание на сапоге

Если на гадания соберется много девушек, то свою судьбу они могут узнать с помощью сапог. Для этого нужно изначально дома ставить сапоги один за другим до порога. Девушка, у которой обувь выйдет за порог, первой выйдет замуж.



Рождественские гадания

Гадание на судьбу

Хозяйка, готовя вареники с картошкой, в некоторые из них кладет вместе с обычной начинкой "сюрпризы": монеты, кольца, орехи. Само гадание происходит непосредственно во время поедания блюда. Кому что выпадет – того то и ждет.

Монетка или какие-то зерна – к богатству, нить – к дороге, соль – к слезам, сахар – к хорошей и обеспеченной жизни, кольцо – к замужеству, орех – наличие двух кавалеров, перец – новый ухажер, косточка вишни – к пополнению в семье.