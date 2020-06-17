Певица и участница Евровидения-2012 – счастливая мама двухлетней дочери Сапфир-Николь. Гайтана не скрывает девочку от публики и камер, однако публикует кадры с ней довольно редко. Звезда решила показать, как ловко кроха рассказывает стихи.

Трогательное видео появилось в инстаграм-профиле исполнительницы. Несмотря на то, что Гайтана уже вернулась к съемкам после карантина, она находит время для воспитания двухлетней дочери. Звездная мама похвасталась умением Сапфир-Николь выразительно рассказывать стихи.

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Девочка позировала в детском кресле, развернув перед собой книгу с яркими рисунками. В шляпе с цветком она рассказала стихотворение советской детской поэтессы Агнии Барто "Мячик", которое выучила наизусть. Сапфир-Николь показывала на картинки пальцем так, как, судя по всему, учила ее звездная мама Гайтана.

"Начнем утро с хорошей истории", – прокомментировала знаменитость чувственное видео.

Фоловеры артистки не скупились на комплименты крохе в комментариях и выразили свое восхищение умением двухлетнего ребенка: "Какая куколка хорошенькая", "Такая милая, такая хорошенькая", "Какая умничка".

Напомним, что 27 июня 2017 года Гайтана родила первенца от мужа Алекса Смарта, которого решилась представить публике только после тайной свадьбы, которая состоялась в 2016 году. Сейчас семья живет вблизи столицы и наслаждается воспитание дочери, а личную жизнь держит подальше от прессы.