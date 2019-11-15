Гайтана и дочери Поляковой приняли участие в показе новой коллекции Андре Тана: эффектные фото

В Киеве знаменитый дизайнер Андре Тан представил свою новую коллекцию детской одежды. Светское мероприятие привлекло немалое внимание его сторонников, ведь на подиум вышли звездные красавицы, в частности Гайтана с дочкой Сапфир-Николь и потомки Оли Поляковой. Как это было – смотрите в материале LifeStyle 24.

Фэшн-событие прошло 10 ноября в роскошном зале Premier Palace Hotel. Дизайнер Андре Тан решил доказать, что школьный дресс-код может быть стильным. Оборки, асимметричный крой, удлиненные рубашки-туники, леггинсы, корсетные баски, костюмы для девочек, а также бомберы, брюки чинос и однотонные джемпера для стильных юношей – все это можно увидеть в новой коллекции модельера. Поэтому привычная школьная одежда в исполнении Андре Тана потеряла обычный вид.

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Но не только изделия поразили гостей светского мероприятия. На подиум вышли украинские звезды со своими детьми, потому событие было по-семейному уютным. Среди знаменитых мам, которые представили парные наряды, можно было увидеть Гайтану, Валентину Хамайко, Дашу Трегубову, Анну Буткевич, Елена Стоянову,Олю Цибульскую и Снежану Егорову. Кроме этого, на подиум вышли и звездные отцы – телеведущие Слава Демин, Артем Гагарин и Анатолий Анатолич.

Интересно, что впервые на мероприятии побывали дочери Оли Поляковой Мария и Алиса. И хотя "королевы ночи" не было на показе, девочки вышли к гостям, трогательно держа друг друга за руки.

Дочери Оли Поляковой на показе Андре Тана / Пресс-служба

"Дети растут, а с ними и одежда от ANDRE TAN. Если первая коллекция была представлена для малышей, то в этом сезоне мы ориентируемся на более взрослых детей-тинейджеров, которые предпочитают выбирать одежду самостоятельно. Цель коллекции - создать минималистичные вещи , которые можно комбинировать между собой, превращать их из повседневных в праздничные, и дарить ощущение, что у вас и у ваших детей полный гардероб одежды. И я вас уверяю, что у нас это получилось ", - рассказал Андре Тан.

В Киеве состоялась презентация новой коллекции Андре Тана / Пресс-служба