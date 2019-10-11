Гайтана рассказала, как неожиданно узнала о беременности

2 Читати новину українською
Гайтана с дочерью
Гайтана с дочерью / Instagram / @gaitanamusic

Украинская певица Гайтана рассказала, как она узнала о своей беременности. По словам артистки, все началось с брачного контракта, который она решила заключить с саунд-продюсером Алексом Смартом перед свадьбой.

Об этом Гайтана рассказала в программе "ЖВЛ". Так, перед свадьбой любимый женщины предложил ей подписать брачный контракт, чтобы доказать, что он не стремится обмануть в то время известную и богатую певицу.

Читайте также: Аферистов очень много, – Гайтана рассказала о брачном договоре с мужем

"Он сказал, что я увидел твой опыт предыдущий. Я хочу, чтобы твоя мама, твоя бабушка спали спокойно. Давай подпишем документ, в котором все, что мы будем зарабатывать с тобой, все будет принадлежать только тебе", – цитирует слова мужа Гайтана.

Предложение контракта повело влюбленных в ЗАГС. Там им сказали, что их не могут быстро расписать, если женщина не беременна. После этого певица решила подделать справку у врача о том, что она беременна. Гинеколог отказала Гайтане, сказав, что так не надо делать.

Как-то я к ней (гинекологу, – LifeStyle 24) зашла, чтобы попросить справку, а она ответила мне: "Да ты беременна, мы не будем никого обманывать, потому что ты действительно беременна",
– рассказала звезда о том, как узнала, что станет мамой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 

Что известно о браке Гайтаны?
Гайтана – одна из немногих звезд, которая не стремится выставлять свою частную жизнь напоказ. Только в 2017 году артистка познакомила поклонников со своим мужем – Алексом Смартом. Свадьба пары была тайной, и, по словам Гайтаны, состоялась в 2016 году. Сейчас знаменитая чета живет в Киеве и воспитывает общую дочь Сапфир-Николь.

blog_ava
В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
сегодня
13292
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Звездные мамы Гайтана LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
сегодня 19:12 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
762
6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
сегодня 17:26 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
Юлія Турелик 87
Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
сегодня 12:50 Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
Анастасія Манюхіна 473
Как носить одежду из экокожи: эффектные примеры представительниц королевских семей
сегодня 10:22 Как носить одежду из экокожи: эффектные примеры представительниц королевских семей
Юлія Михайлова 171
Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
9 октября 21:02 Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
Альона Захарова 500
Новости
Больше новостей
Залиште відгук