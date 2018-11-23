Гайтана устроила новогоднюю фотосессию с дочкой: сказочные фото

Певица Гайтана покоряет украинцев новыми фотографиями с годовалой дочкой Сапфир-Николь. Звезда опубликовала новые фото с новогодней съемки.

Как и любая мамочка, артистка Гайтана в восторге от своей доченьки. Звезда этого не скрывает, поэтому в социальных сетях хвастается волшебными кадрами с маленькой Сапфир-Николь.

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Певица позировала перед камерой в роскошном белом платье с кружевом и шифоновыми рукавами. Наряд Гайтаны очень напоминал свадебный, поэтому вызвал восторг у поклонников. Маленькая Сапфир-Николь тоже была одета в белоснежное платье. Волосы девочки звездная мама завязала в хвостик, который украсила белым бантом.

Я благодарна всему, что происходило со мной в жизни... Ведь все это готовило меня к встрече с тобой,

– трогательно написала Гайтана.

Известно, что чувственную фотосессию провела Яна Теплова. Гайтана с дочкой позировали на фоне стильных елок и новогодних декораций. Наряд артистки и Сапфир-Николь выставят на благотворительном аукционе, а средства от продажи передадут для оснащения палаты в детском отделении Национального института рака.