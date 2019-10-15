Гайтана выпустила горячий клип впервые после рождения дочери: зажигательное видео

Украинская исполнительница Гайтана длительное время не радовала своих фанатов новыми хитами и клипами, поэтому ее дебют после рождения Николь стал особенно неожиданным. В песне "Танцы со звездами" звезда засветила стальной пресс и соблазнительные танцы в стиле Джей Ло.

Последней видеоработой Гайтаны стал клип на песню" Сонце в тобі", который вышел в мае 2017 года. С тех пор звезда выпустила несколько аудиохитов и все свободное время посвящала воспитанию дочери Сапфир-Николь от Алекса Смарта, которую родила в июне 2017-го.

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На этот раз 40-летняя Гайтана предстала в неожиданном апмлуа – в образе горячей танцовщицы, где засветила роскошную фигуру после рождения первенца. В клипе показана химию чувств между парнем-спортсменом и девушкой-танцовщицей, где первый пытается научиться хореографии, чтобы завоевать сердце любимой. В клипе приняли участие 11 танцоров, а поставкой танца занялась Анна Бондаренко.

"Танцы со звездами" – для тех, кто никак не может отважиться на решающий шаг, кто боится, что его старания не будут достойно оценены, кто колеблется – начинать новое дело или нет,

– рассказала певица о премьере клипа, который набирает популярности в сети.

Гайтана – Танцы со звездами: смотреть видео онлайн