Галь Гадот, Натали Портман, Кайя Гербер и многие другие звезды вместе спели песню

Все знаменитости, от актеров, певиц и моделей, вынужденно проводят теплые весенние дни дома на карантине. Все это делается для того, чтобы уберечь себя от заражения Covid-19, от которого до сих пор не найдена вакцина. Чтобы хоть немного поднять боевой дух людей, Галь Гадот решила объединиться с другими звездами и выполнить совместную песню.

Израильская актриса Галь Гадот, которая наиболее известна по роли Дианы Принц в фильме "Чудо-женщина", собрала компанию с 25 звездных друзей и исполнила с ними знаменитый хит Джона Леннона Imagine.

Читайте также: Как украинские звезды проводят время на карантине: фото и видео

Знаменитости все чаще соглашаются давать онлайн-концерты в соцсетях, поэтому таким образом актриса хотела поддержать всех, кто вынужден сидеть дома из-за пандемии коронавируса.

"Мы все вместе, мы переживем это вместе. Представляйте, что мы вы рядом. Пойте с нами", – написала актриса.

В ролике участие приняли Галь Гадот, Дорнан, Натали Портман, Зои Кравиц, Sia, Уилл Феррелл, Кайя Гербер, Делевинь и многие другие. Пересмотрели совместное исполнение звезд уже более 3 миллионов человек.

Что надо знать о Covid-19

Впервые вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года, и очень быстро он распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 35 713 человек, а умерло от нее 2 978 больных.

По последним данным 19 марта, от вируса умерли 8 957 человек, в целом заболели 220 691 человек. Выздоровели от коронавируса 84 161 человек.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала