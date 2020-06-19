Звезда советского кино Галина Дашевская умерла в жуткой аварии. Актрису, которая сыграла в знаменитом фильме "Белое солнце пустыни", сбил поезд. Всех деталей трагедии пока не разглашают, однако правоохранители анонимно подтвердили, что погибшая пенсионерка была заслуженной артисткой России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. По данным журналистов, Галина Дашевская умерла 18 июня в районе железнодорожной станции "Жаворонки", что в Подмосковье. Машинист поезда, увидев женщину на пути, пытался затормозить, однако столкновения не удалось избежать. 79-летняя Галина Дашевская скончалась на месте инцидента.

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Правоохранители добавляют, что именно Галина Дашевская была виновницей ДТП. Актриса переходила пути не в отведенном для этого месте.

Кто такая Галина Дашевская: краткая биография

Галина Дашевская родилась в 1941 году. После окончания курсов актриса впервые вышла на сцену и с тех пор была одной из самых известных звезд театра. Но не только любители постановок хорошо знали творчество Галины Дашевской. Актриса получила роли в известных фильмах и стала звездой советского кино.

За время своей многолетней карьеры Галина Дашевская снялась в десятках проектов, которые запомнились зрителям. В 1990-х актриса решила уйти на пенсию и еще раз вернулась на большой экран в 2008 году. Тогда актриса сыграла в фильме "Серебряный век".

Галина Дашевская: фильмография