Супергеройские фильмы Marvel давно пользуются бешеной популярностью в мире, поэтому сотни голливудских актеров мечтают пройти кастинги. Однако есть и такие, которые отказываются от рейтинговых ролей. Так, Аманда Сейфрид не захотела быть Гаморой в "Стражах галактики" и "Мстителях".

Почему Аманда Сейфрид отказалась от роли

Как актриса рассказала в комментарии Comic Book, режиссер Джеймс Ганн предложил ей сотрудничество задолго до съемок первой части "Стражей галактики". Уже тогда было известно, что фильм будет невероятно популярным в прокате, а звезды ленты получат огромные гонорары. Однако это отнюдь не заставило Аманду Сейфрид согласиться на роль.

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Долго не раздумывая, актриса отказалась от проектов Marvel. Аманда не захотела наносить зеленый грим на свое тело, который может навредить коже. Звезда также вспомнила историю своей коллеги Дженнифер Лоуренс, которая на съемках фильмов "Люди Икс" часами сидела в гримерке, чтобы нанести синюю краску.

"Я часто думаю об этом. На самом деле я обожаю фильмы Marvel, но подумала: "Нет, не хочу быть зеленой. Слишком много мороки с этим". Помню, как Дженнифер Лоуренс рассказывала, как много времени тратят на то, чтобы сделать ее синей. Я подумала: "Это же ад". Ведь ты потом идешь на площадку, проводишь там всего несколько часов и тебе приходится потом все смывать. Это и стало причиной отказа", – заявила Аманда Сейфрид.

Актриса хорошо известна украинским зрителям. Аманда Сейфрид сыграла в таких популярных фильмах:

"Дорогой Джон"

"Мамма Миа"

"Время"

"Письма к Джульетте"

"Невероятный мир глазами Энцо"

"Аноним"

"Опасный бизнес" и др.

Кто сыграл Гамору

Но роль Гаморы помогла другой звезде получить мировую известность. Зои Салдана не побоялась маскировок и отлично сыграла безжалостную убийцу и приемную дочь главного злодея Таноса.

Впервые персонаж появляется в ленте "Стражи галактики", где Гамора отправляется на задание Ронана. Она должна украсть у профессионального вора, который называет себя Звездный Рыцарь, артефакт. Оказывается, благодаря ему существо становится сверхмогущественным и может уничтожить целые планеты. Узнав об этом, Гамора изменяет своему боссу: она объединяется со Звездным Рыцарем, Ракетой, Грутом и Драксом, чтобы защитить галактику от Ронана.

Но на этом миссия "Стражей галактики" не завершилась. Супергерои, которые не считают себя примером для подражания, по меньшей мере трижды спасли мир.

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В 2021 году на большой экран выйдет новая часть франшизы "Стражи галактики 3". Сейчас режиссер Джеймс Ганн держит в секрете сюжет ленты, однако уже известно, что Гамора будет в этом проекте.