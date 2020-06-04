Фэнтезийная сага "Гарри Поттер" на протяжении 10 лет выходила на большой экран. За это время киноленту успели посмотреть миллионы поклонников, которые уже успели изучить любимые эпизоды франшизы. Однако некоторые факты могли упустить мимо внимания даже самые большие любители Гарри Поттера.

Ровно 16 лет в Украине состоялась премьера третьей части фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана". По этому случаю журналисты LifeStyle 24 собрали интересные факты о магической саге, которая сможет вас удивить.

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Малоизвестные факты о "Гарри Поттере"

Книгу Джоан Роулинг, которая принесла ей миллионные доходы, сначала не хотели публиковать. И в 1997 году первый "Гарри Поттер" таки увидел свет. Убедила опубликовать книгу 8-летняя дочь издателя Найджела Ньютона, которая была в восторге от первой главы рукописи. Писательница получила аванс в более 50 тысяч гривен, а первые 300 экземпляров "Гарри Поттера" попали в библиотеки бесплатно.

Согласно задумке, Гарри Поттер родился в 1980 году. Первый фильм вышел на экран в 2001 году, поэтому, если бы волшебник действительно существовал, ему был бы 21 год на время премьеры.

Всего было снято 8 кинолент, которые принесли в прокате больше, чем 7,7 миллиарда долларов. Съемки длились 10 лет, поэтому зрители могли видеть, как главные актеры выросли за это время.

После выхода первых лент Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон проснулись знаменитыми. Однако больше всего развивалась и появлялась в десятках успешных фильмах голливудская Гермиона. В то же время меньше всего лент в фильмографии имеет Руперт Гринт, который после "Гарри Поттера" сыграл только в 4 проектах.



Звезды "Гарри Поттера" изменились за время съемок / Фото ВВС

На кастинги первой части франшизы пришли 1600 детей, которые хотели сыграть Гарри Поттера. На роль даже претендовал актер Хейли Джоэл Осмент, однако ее отдали Дэниелу Рэдклиффу. За время съемок ему более 2000 раз рисовали шрам на лбу, а авторы проекта заменили 160 очков из-за повреждений во время съемочного процесса.

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Общеизвестно, что Дэниел Рэдклифф еще был ребенком, когда создавался проект. Поэтому сложнее всего давались сцены, где были проявления романтических чувств героев. Так, авторам понадобилось 24 дубля для сцены поцелуя Гарри и Чжоу. Актеры хохотали, когда надо было целоваться, и не могли никак сосредоточиться.

Смотрите видео сцены поцелуя в "Гарри Поттере":

Но не только подростки играли в знаменитой франшизе. Актрисе Ширли Хендерсон, которая перевоплотилась в "Плаксу Миртл", было 36 лет. Ей удалось выглядеть, как школьнице, благодаря гриму привидения и хрупкой фигуре.



Миртл из фильма о Гарри Поттере / Фото AOL

Авторы фильмов о "Гарри Поттере" решили не показывать озорного призрака Пивза, который живет в Хогвартсе. Его ярко обрисовала Джоан Роулинг в книгах.

В то же время в фильме есть единственная эротическая сцена. И она скрыта в титрах.

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Дизайнерская компания создала десятки газет для "Гарри Поттера" и скрыла на их страницах мистического персонажа. Речь идет о волшебнице "имбирной ведьме, о которой писали колдовские газеты в третьей части франшизы.

В съемках фильмов использовали настоящих животных, в частности, сов. А за 10 лет на съемочной площадке было разбито 14 ретроавтомобилей.

Смотрите отрывок фильма "Гарри Поттер": видео

Стивен Кинг является поклонником фильмов о Гарри Поттере. Короля ужасов отнюдь не напугал мощный Волдеморт, однако писатель признался, что больше всего боялся следить за выходками профессора защиты от темных искусств Долорес Амбридж.

Улыбающаяся Долорес Амбридж с ее девичьим голосом, жутким выражением лица и сжатыми пальцами – это самая большая злодейка, которая мне напоминает Ганнибала Лектера,

– рассказал Стивен Кинг.



Персонаж "Гарри Поттера", который больше всего пугал Стивена Кинга / Фото IMDb

Жутких дементоров Джоан Роулинг создала, когда переживала депрессию. А вот первые диалоги "Гарри Поттера" были написаны в самолете на сумочке для тех, у кого тошнота.

Зрителям понадобится 19,6 часа, чтобы просмотреть все части истории о Гарри Поттере. Это достаточно много, однако уверены, что многие киномані уже сделали это!

Конечно, подборка не собрала всех тайн, скрытых в фильмах "Гарри Поттер". Франшиза хотя и завершилась более 9 лет назад, каждый раз может удивить поклонников неожиданными деталями.