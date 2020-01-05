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"Гарри Поттер": как менялись главные герои на протяжении съемок всех частей саги – фотосравнение

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Герои "Гарри Поттера" / Коллаж: LifeStyle 24

Серии книг и фильмов о талантливом и необычайно добром маге Гарри Поттере точно не оставили никого равнодушным. Еще бы, его упорство, смелая борьба со злом, а также любовь к верным ему друзьям не может не поразить. Так, если вы такой же ярый поклонник франшизы – предлагаем посмотреть, как менялись ваши актеры на протяжении съемок саги.

На днях сеть взорвала новость о продолжении любимой франшизы о Гарри Поттере. Поэтому редакция LifeStyle 24 решила сделать фотоподборку, в которой вы сможете увидеть, как менялись ваши любимые герои на протяжении целой саги, которая длилась с 1997 до 2011 года.

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Вполне вероятно, что Гарри Поттер – один из самых любимых персонажей не только детей, но и взрослых, однако не стоит забывать, что вместе с ними в франшизе не менее важными были Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, Драко Малфой и многие другие герои.

Поэтому, листайте ниже и смотрите яркие фотосравнения героев из фильма "Гарри Поттер".

Напомним, в какой последовательности выходили фильмы франшизы "Гарри Поттер":

  • "Гарри Поттер и философский камень" – 2001 год.
  • "Гарри Поттер и тайная комната" – 2002 год.
  • "Гарри Поттер и узник Азкабана" – 2004 год.
  • "Гарри Поттер и бокал огня" – 2005 год.
  • "Гарри Поттер и Орден Феникса" – 2007 год.
  • "Гарри Поттер и полукровный Принц" – 2009 год.
  • "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1" – 2010 год.
  • "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2" – 2011 год.

Дэниэл Рэдклифф сыграл того самого Гарри Поттера. Вот так менялся герой на протяжении съемок 8 частей фильма.

Гаррі Поттер як виглядали актори тоді і зараз

Эмме Уотсон досталась роль чрезвычайно умной подруги Гермионы Грейнджер.

Гаррі Поттер Герміона Грейнджер як виглядали актори тоді і зараз

Руперт Гринт сыграл рыжеволосого друга Гарри Поттера Рона Уизли.

Рон Візлі Гаррі Поттер як виглядали актори тоді і зараз

Томас Фелтон сыграл одного из врагов Гарри Поттера Драко Малфоя.

Гаррі Поттер актори і ролі

Бонни Райт сыграла сестру Рона Уизли, Джинни, которая впоследствии стала любимой Гарри Поттера.

Гаррі Поттер як змінилися актори

Гарри Меллинг сыграл Дадли Дурсли, брата Гарри Поттера.

Гаррі Поттер актори та ролі

Мэтью Льюис исполнил роль сироты и одногруппника Гарри Поттера Невилла Долгопупса.

Гаррі Поттер

А так менялись члены семьи Дурсли, родственники Гарри Поттера.

Дурслі Гаррі Поттер

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Гарри Поттер
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