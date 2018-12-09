Гарри Поттер уже не тот: вышел первый тизер к сериалу "Чудотворцы" с участием Дэниела Рэдклиффа

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Дэниел Рэдклифф в новом сериале "Чудотворцы"
Дэниел Рэдклифф в новом сериале "Чудотворцы" / Скриншот из видеоролика

Телеканал TBS представил первый официальный тизер к сериалу "Чудотворцы", главную роль в котором сыграет 29-летний Дэниел Рэдклифф. Герой, сыгравший Гарри Поттера, снова возвращается в мир магии.

Известный всем как Гарри Поттер, Дэниел Рэдклифф снимается в новой кинокартине, где снова царят магия и колдовство. В основу сериала "Чудотворцы" взята книга 34-летнего Саймона Рича "Что в имени Бога". Также в сериале снимаются Стив Бушеми и Джеральдин Висванатхан.

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По сюжету сериала, Бог, которого сыграет Стив Бушеми, решает оставить свои полномочия и уйти на заслуженный отдых. Однако он понимает, что оставить Землю на произвол судьбы он просто не может, поэтому принимает радикальное решение – уничтожить ее перед тем как покинет «пост». Помешать ему будут пытаться два ангела, которых сыграют Дэниел Рэдклифф и Джеральдин Висванатхан. Бог согласится заключить соглашение с коллегами из отдела приема молитв и пощадит человечество при одном условии – они помогут двум несчастным людям полюбить друг друга.

Смотреть трейлер к сериалу "Чудотворцы" (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Гарри Поттер
Источник: 24 канал
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