Гарри Стайлс из One Direction отказался сыграть принца в "Русалочке"

Знаменитый артист Гарри Стайлс решил не присоединяться к актерскому составу римейка "Русалочки", который выйдет в свет в 2020 году.

Причиной отказа стать принцем Эриком и возлюбленным Русалочки стал загруженный рабочий график исполнителя. Несмотря на то, что начинающий актер успешно прошел кастинг на роль главного героя, он все же отказался от участия в проекте. Следовательно, съемочная команда ищет нового принца Эрика.

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Известно, что съемками "Русалочки" занялась киностудия Disney, которая назначила на роль режиссера Роба Маршалла. Сценаристом фильма стал Джейн Голдман, а музыкой займутся Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда. Главным персонажем фильма в роли Русалочки Ариэль станет Холли Бэйли, а Урсулой – Мелисса Маккарти.

Что известно о ленте "Русалочка"?Оригинальный мультфильм 1989 года студии Disney стал экранизацией одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Согласно сюжету, красавица-русалочка полюбила принца Эрика с суши и пошла на сделку со зловещей Урсулой, чтобы та подарила ей ноги вместо хвоста из чешуи. За это ведьма отбирает у нее прекрасный голос, из-за чего Русалочка становится немой.