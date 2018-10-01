Гастролерша Кремля Повалий показала, как ее ценят в России

Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая уже давно перебралась на территорию страны-агрессора, в очередной раз похвасталась перед своими поклонниками признанием в России. На этот раз, так сказать певица продемонстрировала награду, которую ей должны вручить в Кремле.

Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Instagram.

Читайте также: Украинские артисты выступят на масштабном концерте в России: известны имена

В частности, Повалий отметила, что ее пригласили на вручение музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремль.

"До встречи на церемонии вручения премии "Золотой граммофон"в Государственном Кремлевском дворце!" – написала исполнительница.

Добавим, что мероприятие состоится в субботу, 24 ноября. Интересно и то, что концерт будет транслировать пропагандистский "Первый канал".

Напомним, недавно Таисия Повалий заявила, что любит российский Санкт-Петербург. К слову, именно в этом городе родился действующий хозяин Кремля Владимир Путин.