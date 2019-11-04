Гастролерша MARUV: скандальная репутация и "дружба" с российской сценой

Певица и композитор с Днепропетровщины MARUV прославилась на весь мир не только своими хитами, которые набирают десятки миллионов просмотров, но и тесными связями с российским шоу-бизнесом. Она гастролирует и дает интервью для российских СМИ. Отныне MARUV еще и получает международные награды как российская певица.

Когда-то участница "Голоса страны 4" Анна Корсун, а сегодня всемирно известная певица в жанре электронной музыки MARUV так и не смогла выразить свою позицию относительно российской агрессии в Украине. Но гораздо более красноречивыми являются ее поступки. Как успела отличиться MARUV за последние полгода – читайте в материале LifeStyle 24.

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MARUV отстранили от участия в Евровидении 2019 от Украины

Причиной того, что Украина не была представлена на конкурсе в Израиле в этом году, стало несогласие исполнительницы с условиями контракта. Кроме того, что MARUV не получила финансовой поддержки и помощи в организации поездки от Национальной общественной телерадиокомпании Украины, по условиям договора певица должна была отказываться от гастролей в Российской федерации до главного конкурса Евровидения.

После подписания договора с ПАО "НСТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире,

– говорилось в заявлении представителей НСТУ.

Также стало известно, что владельцем прав на песню Siren Song, с которой певица MARUV планировала представить Украину на Евровидении-2019, является российская компания Warner Music Russia.

Согласия между MARUV и Национальной общественной телерадиокомпанией Украины достигнуто не было. Как утверждала сама певица, причиной недоразумения стали вовсе не гастроли в России, а ряд других пунктов договора.

Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, станут для меня кабальными. Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю государство. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене,

– заявила MARUV.

Выступления и гастроли MARUV в Москве

В конце марта MARUV разозлила поклонников своим небрежным отношением к Украине. Она побывала на радиостанции NRJ, где сделала несколько фотографий с российскими поклонниками. MARUV также снялась в откровенной фотосессии для российского журнала "OK!" и стала гостьей программы "Улица правды" радиостанции "Москва FM".





MARUV со своими сторонниками на российской радиостанции NRJ / Instagram / @maruvofficial

Вскоре после своих заявлений MARUV выступила на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина в начале апреля. Он известен своей поддержкой российской агрессии против Украины. О выступлении артистки свидетельствует видео, опубликованное в инстаграме его женой, известной певицей Валерией.

Украинская певица выступила на церемонии награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" в Москве. Сразу после того, 6 апреля, MARUV отличилась сольным концертом в российской столице. Она пела для зала на коленях и собрала громкие аплодисменты своих российских поклонников в концертном зале «Известия Hall».



Выступление MARUV в Москве / Instagram / @maruvofficial

Кроме того, MARUV не стесняется публиковать информацию о гастролях в России на своей странице в инстаграме. Среди перечня городов, которые посетит певица с концертами, особую позицию занимает Москва. Артистка намеревалась посетить ее трижды.



Анонс концертов MARUV / Instagram / @maruvofficial

В июле этого года MARUV открывала концерт поп-артистки Кристины Агилеры в Москве на ВТБ Арене. Артистка исполнила несколько своих хитов, в частности, Drunk Groove, Siren Song, For you, Mon Amour. Зажигательные треки MARUV ее шоу-балет дополнил сексуальными танцами. Видео с выступления российской гастролерши сразу же заполонили сеть.

Выступление MARUV перед концертом Кристины Агилеры / Instagram / @maruvofficial

MARUV на разогреве концерта Кристины Агилеры: смотреть видео онлайн

Победа MARUV в российской номинации на MTV Europe Music Awards

Филальной точкой творческой деятельности провокационной украинской певицы стала награда MTV Europe Music Awards, которую она получила в испанской Севилье 3 ноября. В перечень победителей между Тейлор Свифт, Арианой Гранде, Билли Айлиш попала и MARUV. Все бы ничего, однако национальной гордостью украинская певица не стала. Она одержала победу в российской номинации.

О праве MARUV побороться за звание "Лучший артист по версии MTV Россия" стало известно около месяца назад на официальном сайте MTV Россия. Конкурентами MARUV стали Little Big, FACE, Noize MC и Zivert. Певица призвала голосовать за нее своих как российских, так и украинских поклонников. Не все сторонники MARUV с восторгом отреагировали на новость и поинтересовались в комментариях "Почему именно Россия?"