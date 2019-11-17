Гастрольный тур Арианы Гранде под угрозой: детали

Американская певица может отменить свой мировой тур из-за плохого самочувствия. Во время шоу на сцене звезде даже сложно дышать. С этим состоянием Гранде борется уже три недели. Однако пока ни лечение, ни отдых не спасают ее.

26-летняя певица Ариана Гранде рассказала своим поклонникам о проблемах со здоровьем во время своего мирового тура. Она начала гастроли еще в марте 2019 года. Четвертый концертный тур исполнительницы посвященный выходу новых студийных альбомов "Sweetener" и "Thank U, next". Он должен был завершиться в декабре этого года.

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В мае 2019 года поп-певица уже отменяла два выступления Sweetener World Tour из-за аллергии на помидоры. Тогда у нее произошел отек горла. Звезда извинилась перед поклонниками и пообещала, что вернется к ним осенью.

В субботу Гранде снова пришлось огорчить сторонников. В Инстаграм-сторис девушка опубликовала новость о том, что в последнее время жалуется на плохое самочувствие. Она намекнула, что такие внезапные изменения в ее организме могуть стать причиной переноса нескольких концертов. Ее последние шоу состоялись 15 и 16 октября на O2 Arena в Лондоне. С тех пор певица находилась в США.

Привет, дорогие. Я все еще очень больна. Я болею с момента последнего шоу в Лондоне. Я не знаю, как это возможно, но горло и голова до сих пор сильно болят. Я звучу нормально, просто очень больно и трудно дышать во время шоу. Я посещаю своего врача и стараюсь сделать все, чтобы выздороветь к следующему шоу. Последнее, что я хотела бы сделать – это отменить выступление на этом финальном этапе. Я действительно ценю каждый момент,

– призналась звезда.



Screenshot Инстаграм-сторис Арианы Гранде / Instagram /@arianagrande

Она добавила, что действительно не знает, что происходит с ее организмом и она бы очень не хотела огорчать свою публику, так ждущую ее концерты. Ей сложно даже дышать, а значит в таком случае ни о каком выступление даже речь идти не может. Гранде предположила, что это может быть инфекционное заболевание, которое не проходит уже слишком долго.



Лечение Арианы Гранде / Screenshot / nstagram /@arianagrande

У Арианы Гранде осталось 18 шоу в мировом туре Sweetener World Tour, который она планировала завершить накануне Рождества.