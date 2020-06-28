Где отдохнуть в Киевской области: нестандартные идеи
Внутренний туризм приобретает популярность с открытием железной дороги и авиарейсов. 24 канал собрал для вас подборку небанальных мест в Киеве.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации лучшим вариантом для путешествия будет изучить родной город. 24 канал сделал подборку интересных мест в Киевской области.
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Киевщина: небанальные места отдыха
Киевское море
Да-да, в Киеве есть свое море! Оно расположено в 40 километрах от Киева. Общая площадь моря составляет более 900 квадратных километров. Рядом с морем есть базы отдыха, где можно расположиться вместе с семьей.
Его история начинается еще в 1948 году. Работы над созданием водохранилища продолжались 5 лет, а в 1964 году гигантское водохранилище начали заполнять водой. Уже в 1966 году Киевское водохранилище окончательно заполнили водой, при этом вода затопила более 92 тысяч гектаров земли и 52 населенных пункта. 33 тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.
Киевское море / Фото: dobovo.com
Парк Александрия
Один из красивейших парков Киевщины – это парк Александрия. Он расположен в 80 километрах от города. Общая площадь 400,67 гектара, общая длина аллей и дорожек – более 20 километров. То есть здесь можно очень долго гулять и разглядывать природу.
Парк Александрия – это крупнейший архитектурно оформленный ландшафтный парк в Украине.
Парк Александрия / Фото: ua.igotoworld.com
Голубое озеро
Голубое озеро расположено на территории Подольского района Киева. Здесь есть пляж для отдыха. Это место идеально подойдет для семейного досуга.
Среди местных распространено название озера – Капелька.
Голубое озеро в Киевской области / Фото: kiev.vgorode.ua
Коростышевский каньйон
Для тех, кто любит активный отдых, подойдет Коростышевский каньон. Он расположен в 100 километрах от Киева. Здесь путешественники найдут озеро, лес и скалы, а также здесь можно рыбачить и заниматься альпинизмом.
Сюда приезжают на отдых экстремалы со всех уголков страны, а с открытием границ – и мира.
Прекрасное место для активного отдыха / Фото: tsn.ua
Каневское водохранилище
Еще одно место, которое подойдет для активного, но уже водного отдыха – это Каневское водохранилище. Оно имеет длину в 120 километров, а максимальная глубина более 20 метров.
Каневское водохранилище / Фото: kanos.com.ua
Смотрите видео: куда поехать отдохнуть на Киевщине