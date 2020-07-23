Летом все стараются как можно больше времени проводить у воды. Если для кого-то это обязательно должно быть море, то для других отличным вариантом станут загородные комплексы с наличием бассейнов. Куда стоит отправиться на отдых у бассейна в Хмельницком – читайте дальше.

Если у вас не получается поехать на море – не расстраивайтесь. Поверьте, в Украине есть множество мест, которые могут вас удивить и влюбить в себя. Поплавать и позагорать можно, не выезжая далеко из дома, к тому же в Хмельницком протекает Днестр. На реке можно прекрасно провести время за рыбалкой или катаясь на катамаране, сообщает 24 канал. Читайте также Отели с бассейнами в Карпатах: условия, преимущества и цены Редакция LifeStyle 24 собрала лучшие локации Хмельницкой области, которые подарят вам комфортный отдых и незабываемые впечатления. Список отелей в Хмельницкой области с бассейнами

Отель "Ягода-Малина"

Отель "Ягода-Малина" предлагает гостям, помимо комфортного проживания, большой бассейн с лежаками. Отель расположен в лесу, поэтому у вас есть идеальная возможность подышать чистым воздухом.

Все номера насчитывают зону отдыха и отдельную ванную комнату с душем и феном. Каждое утро в отеле подают завтрак по меню и американский завтрак. Номер на двоих на одни сутки обойдется в 950 грн.

Адрес: с. Головчинцы, ул. Кармелюка,40

Комплекс "Зеленая Усадьба"

Загородный комплекс "Зеленая Усадьба" работает с 11 до 22 часов. Есть бассейн для взрослых и детей. Вход для взрослого стоит 150 грн, на выходные и праздничные дни – 180 грн. Детям до трех лет – вход бесплатный. Дети до 12-ти лет – 80 гривен в будние дни, 100 гривен – в выходные и праздничные дни.

Адрес: с. Давыдковцы Хмельницкого района.

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Комплекс "Меджибож"

Территория отдыха оборудована большим бассейном круглой формы на 2,5 метра и детские на 0,6 метра. Бассейн оборудован детской горкой, гейзером и водным массажем в виде водопада "кобра", трамплином для прыжков. В будние дни вход стоит 170 грн с человека, в выходные и праздничные дни – 200 грн с человека. Шатры обойдутся в 600 и 700 грн.





Адрес: с. Требуховцы Летичевского района

База отдыха "Ранчо"

Комплекс отдыха "Ранчо" расположен в 5 км от Хмельницкого. Он очаровывает посетителей не только своей близостью к природе, но и бассейном в котором можно поплавать. "Ранчо" украшен лежаками, рядом есть бар с большим выбором напитков, мороженого и других вкусностей.



База отдыха "Ранчо"

Адрес: с. Лесные Гриновцы

Парк-отель "Теремки"

Парк-отель "Теремки" – это настоящая жемчужина Бакоты, отдых здесь идеально подойдет для молодежи и семей с детьми. Гости здесь смогут выбрать для себя отдых в комфортабельных номерах коттеджей, в экзотических "Рыбацких домиках” или в романтичном палаточном городке.

В "Теремках" гостям предложат завтраки, обеды и ужины. В стоимость проживания входит пользование пляжем (лежаки, зонты от солнца). Номер в коттедже стартует от 990 грн на двух человек. Есть двуспальная кровать, телевизор, фен, сейф, кондиционер, минихолодильник. Гостям здесь весьма понравится балкон с видом на Бакотскую затоку и лес.

Адрес: с. Колодиевка Каменец-Подольского района

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База отдыха "Днестровская ривьера"

Развлекательный комплекс "Днестровская ривьера" предлагает гостям отдых на берегу Днестра. На территории есть пляж для комфортного досуга. Также беседки и мангалы, шезлонги, катера, катамараны, водные мотоциклы.

Есть ресторан, где можно заказать блюда. Любителям активного отдыха предложат прогулку на катере или яхте по Днестру, или же экскурсию в Бакоту. Стоимость проживания составляет от 600 грн в сутки.

Адрес: с. Большая Слободка Каменец-Подольского района

Кемпинг "Бакота"

Кемпинг "Бакота" расположен на берегу Днестра на территории национального заповедника "Подольские товтры". На территории кемпинга гостей ждут комфортабельные автотрейлеры, в которых может разместиться от двух до пяти человек. Трейлеры расположены на отдельной поляне, с собственным подходом к реке. Также обустроен палаточный городок. На территории кемпинга есть песчаный пляж с удобным подходом к воде в любом месте.



Иллюстративное фото кемпинга в Бакоте

Проживание в трейлере стоит 400 гривен за сутки в будни и 450 гривен за сутки в выходные и праздничные дни.

Адрес: от города Каменец-Подольский в направлении Старой Ушицы. В селе Грушка поворот на село Каштановку к указателю "Зона отдыха "Бакота".

Гостинично-туристический комплекс "Ксения"

В 17 км от Каменца-Подольского расположен гостинично-туристический комплекс "Ксения". Гостям здесь предлагают катание на пароходе, на катамаране, бильярд, мангалы. На территории комплекса есть спуск к реке с пирса, также здесь для комфортного отдыха есть бассейн.

Эконом номер обойдется в 750 грн за сутки, стандарт улучшенный – 900 грн за сутки, полулюкс трехкомнатный или трехуровневый – 2100 грн за сутки.

Адрес: с. Врублевцы, пер. Родниковый, 4А