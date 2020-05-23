Где родился Гарри Поттер: Джоан Роулинг развеяла слухи

Британская писательница более 20 лет назад придумала легендарного персонажа серии романов Гарри Поттера. Поклонники годами считали, что идея создания книги появилась у Джоан Роулинг в одном из кафе шотландской столицы Эдинбург. Однако автор заявила, что эти предположения ошибочны, а "местом рождения" персонажа назвала квартиру в Лондоне.

Разоблачительное признание для поклонников волшебной вселенной Джоан Роулинг сделала на личной странице в твиттере. Она опровергла наиболее распространены слухи о том, что Гарри Поттер "родился" в шотландском кафе The Elephant Cafe в городе Эдинбург. Писательница призналась, что в течение нескольких лет писала роман, прежде чем посетила это заведение.

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Успешная Джоан Роулинг впервые объявила, что первые строки фэнтези она написала в Лондоне в районе Клэпхем-Джанкшн. На то время автор арендовала скромную комнату в квартире над спортивным магазином. К своей записи она прикрепила фото того, как этот дом выглядит сейчас.

Первые кирпичи Хогвартса были заложены в квартире в Клэпхем-Джанкшн,

– призналась Джоан Роулинг.

This is the true birthplace of Harry Potter, if you define 'birthplace' as the spot where I put pen to paper for the first time.* I was renting a room in a flat over what was then a sports shop. The first bricks of Hogwarts were laid in a flat in Clapham Junction. pic.twitter.com/HVORnPVboK — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020