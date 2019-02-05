Где голливудский актер Крис Пратт работал до мировой славы: неожиданные данные

Голливудский актер Крис Пратт смутил сеть неожиданным признанием. Звезда "Стражей галактики" заявил, что до мировой славы работал официантом и ел объедки с тарелок клиентов.

Голливудский красавчик Крис Пратт у многих поклонников фильмов Marvel ассоциируется с героем "Стражей галактики". Уверенный, мужественный и несколько забавный персонаж добавил немалой славы актеру. Однако не всегда Крис Пратт красовалась на красных дорожках и снимался в прибыльных фильмах.

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До мировой славы голливудский красавец работал официантом. В своем блоге в Instagram Крис Пратт даже признался, что во время работы ел креветки, которые оставили клиенты кафе после трапезы.

20 лет назад я был официантом в компании Bubba Gump Shrimp. Каждый раз, когда я возвращаюсь туда, вспоминаю о тысячах креветок, которые съел с тарелок людей на обратном пути к кухне. Пожалуйста, давайте чаевые официантам. Оставляйте не менее 20%. Также оставьте чуточку креветок,

– с юмором признался Крис Пратт.

Видимо, очередной поход в Bubba Gump Shrimp всколыхнул воспоминания звезды "Стражей галактики". Крис Пратт добавил к откровенному сообщению фото, на котором позирует на фоне логотипа заведения.