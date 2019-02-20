Где и рядом с кем похоронят Карла Лагерфельда: детали

Во вторник, 19 февраля, мир облетела неприятная новость – знаменитый модельер и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер от рака поджелудочной железы. Теперь же стало известно обо всех деталях прощальной церемонии со знаменитым кутюрье.

Хотя официальный завет Карла Лагерфельда еще не обнародован, но французское информационное агентство новостей AFP уже узнало некоторую информацию. По словам журналистов, самой церемонии прощания не будет, поскольку тело Карла подвергнут кремации. Еще при жизни Лагерфельд хотел, чтоб его тело кремировали без всех торжественных почестей и смешали его прах с прахом матери Элизабет Бальманн и прахом любимой кошки Шупетт, если бы та умерла раньше него.

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Также стало известно, что вместе с прахом Лагерфельда будет смешан еще прах его бывшего партнера Жака де Башера, с которым он был вместе 18 лет. Их отношения завязались еще в 1971 году и продолжались вплоть до смерти Жака, поскольку тот в 1989 году в возрасте 38 лет умер от СПИДа.

Что случилось с Карлом Лагерфельдом?Во время последнего показа Chanel 22 января в мире моды заподозрили о недуге дизайнера, ведь впервые с 1989 года его не было на модном событии. В этот день его заменяла помощница Виржини Виар, которую вчера, после новостей о смерти Карла Лагерфельда, назначили новым креативным директором модного дома. Вечером 19 февраля стало известно, что немецко-французский дизайнер умер от рака поджелудочной железы. У него не осталось прямых наследников кроме кошки Шупетт и крестника Хадсона Кронинга, которым он, вероятно, оставил все наследство.

Что известно о романе Карла Лагерфельда и Жака де Башера?

Любимый Карла Лагерфельда родился в 1951 году во Вьетнаме. Незадолго после переезда в Париж он познакомился с тогда уже известным дизайнером и с первого знакомства очаровал Карла. Несмотря на то, что Карл Лагерфельд почти 20 лет любил Жака, любую интимную близость он отрицал.



Жак де Башер (слева) и Карл Лагерфельд (справа) / Энциклопедия моды

"Мне не нравится спать с людьми, которых я действительно люблю. Я не хочу спать с ними, потому что секс не может длиться долго, но привязанность может длиться вечно. Я думаю, это прекрасно, – рассказывал в одном из интервью Карл Лагерфельд.

Но в СМИ часто поговаривали, что ловелас Жак де Башер имел также взаимоотношения с другим известным дизайнером Ив Сен-Лораном. Хотя один знаменитый французский промышленник Пьер Берже много лет назад отмечал, что Лагерфельд специально организовал роман де Башера с Сен-Лораном, чтобы дестабилизировать положение модного дома последнего.



Ив Сен-Лоран (слева) и Карл Лагерфельд (справа) до ссоры относительно Жака де Башера / Энциклопедия моды

Впрочем, правда это или нет, но в последние дни жизни гультяя Жака де Башера Карл Лагерфельд оставался с ним и поддерживал его. После его смерти дизайнер дома Chanel вел довольно замкнутую жизнь и с тех пор не имел никаких отношений. Одно из имений, в котором проживал французский модельер с 1991 по 1998 год, было названо Villa Jako – в честь бывшего любимого Жака. Роскошный особняк расположен в гамбургском районе Бланкенезе, Германия, и в июне 2018 года его выставили на продажу за 10 миллионов долларов.



Жак де Башер (слева) и Карл Лагерфельд (справа) / Энциклопедия моды