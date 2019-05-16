Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов

Сегодня одежда, украшенная орнаментной вышивкой, стала неотъемлемой частью гардероба не только украинцев, но и людей из разных уголков мира. Где найти вышиванку своей мечты и с чем ее носить – читайте в материале LifeStyle 24.

Бренд Yuliya Magdych

Цены: от 160 до 4500 долларов

Вы непременно будете ловить взгляды прохожих, надев изысканные платья и блузки от дизайнера Юлии Магдич. Ее этноодежда приобрела популярность не только в Украине, но и во всем мире.

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Джамала, Тина Кароль и даже дочь легендарного рок-музыканта Оззи Осборна являются поклонницами украинского бренда.

Особенностью бренда является яркая колористика и большие этнические узоры на одежде. Обычно на платьях и блузах изображены традиционные украинские орнаменты, к примеру, калина и дуб. По словам дизайнера, они символизируют силу, а потому подчеркивают крепкий стержень украинок.

Смотрите фото изысканных платьев от бренда Yuliya Magdych:

Юлия Магдич считает, что сейчас самым стильным образом с вышивкой является ее сочетание с белыми кедами. Такой look подойдет для любого события.

"Это такая универсальная "форма" – ее можно и в самолет надеть, и на ужин, и в музей, и в гости. Даже на официальные мероприятия", – рассказала дизайнер.

Etnodim

Цены: от 500 до 5000 гривен

Ищете что-то лаконичное и одновременно стильное? Тогда вам нужно обратить внимание на украинский бренд Etnodim, который из маленького интернет-магазина превратился в известную компанию со сторонниками в Европе и США.

Смотрите фото стильных рубашек от бренда Etnodim:

Etnodim позиционирует себя как бренд современных вышиванок. По их словам, они целятся на молодую аудиторию и создают одежду, актуалную не только для тематических праздников.

Смотрите фото изысканных платьев бренда Etnodim:

Для бренда вопрос "С чем носить вышиванку?" уже не имеет смысла, ведь их наряд можно сочетать с той же одеждой, что и обычные рубашки и блузы. Одежда Etnodim балансирует между минимализмом и функциональностью, а геометрические орнаменты придают одежде изысканности.

Зерно

Цены: от 680 до 7500 гривен

Бренд, который объединяет украинских дизайнеров и за небольшой период существования набрал стремительные обороты. Украинцы шьют одежду по образцам народных нарядов, а украшают их народными техниками – вышивки и набивки.

Если вы уже выбрали вышиванку, однако, ищете дополнение к образу, то бренд "Зерно" поможет в этом. Среди широкого ассортимента компании можно найти изысканные юбки, корсеты, брюки и сумку с етнодеталями.

Смотрите фото одежды из натуральных тканей от бренда "Зерно":

Особенностью этого бренда является его экологичность – дизайнеры шьют одежду только из натуральных тканей.

Svitlo

Цены: от 1500 до 15500 гривен

Элегантность, практичность и женственность – так можно описать этноодежду от украинского бренда Svitlo. Команда дизайнеров считает, что украинское этно должно быть осовременено с целью использования одежды на каждый день.

"Надевать каждый день традиционную вышиванку неуместно, а вот одежда с элементами этно – будет в самый раз", – отметили в компании.

Смотрите фото красивых вышиванок от бренда Svitlo:

Одежду от Svilto часто можно увидеть на известных украинках. К примеру, поклонницей бренда является первая леди Украины Марина Порошенко, а также телеведущая Катя Осадчая.



Марина Порошенко в вышиванке от Svitlo

Бренд Svitlo рекомендует в будние дни надевать вышиванку с брюками, джинсами, юбкой-карандашом и шортами. К примеру, практичным вариантом в гардеробе станет белая блузка из натуральной ткани. Для образа на каждый день можете совместить такую вышиванку с джинсами Mom и кедами, а для праздничного выхода – с юбкой, туфлями и ожерельем в украинском стиле.

Бренд Lili Bratus

Цены: от 1000 до 7000 гривен

Если вы хотите вышиванку, которая будет отличать вас от других, то дизайнер Лилия Братусь вам поможет. Она является владелицей Ателье индивидуального образа, который создаст для вас особое платье.

По словам дизайнера, основными задачами при создании этноодежды она ставит современность, утонченность и изысканность. Особое внимание уделяет цветам и орнаментам. Среди ее работ вы найдете только сдержанные, универсальные образы, которые со всем гармонично сочетаться.

Смотрите фото этноодежда от Лили Братусь:

Лилия отметила, что при создании образа с вышивкой надо обращать особое внимание на фасон, вид и количество вышивки.

"Я лично люблю носить вышиванку как блузу или топ с чем-нибудь. Для меня сегодня важна универсальность одежды и вышивка – не исключение. Она должна сочетаться и с юбкой любой длины, с джинсами, с жилетом, подходить под кроссовки, туфли или ботильоны", – объяснила дизайнер.

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Вышивка и брюки

Чтобы иметь изысканный и элегантный вид, предлагаем совместить вышивку с классическими брюками. Дополните свой образ туфлями-лодочками, стильной сумкой и смело отправляйтесь в офис или на деловую встречу.



Вышивка в сочетании с брюками

Вышивка и джинсы

Стильным и удобным образом для любого времени года является вышивка в сочетании с джинсами. Что интересно, важную роль в таком образе может сыграть обувь.



Вышиванка с джинсами | фото Etnodim

Если хотите более официальный образ, то наденьте туфли на каблуках, если вы собрались в кино с друзьями – белые кеды или кроссовки.



Туфли на каблуках сделают ваш образ элегантным / Фото Varenyky Fashion

Платье-вышиванка

Сейчас дизайнеры предлагают множество вариантов платьев с элементами вышивки. Если хочется легкости и непринужденности, то выберите платье в светлых тонах из натуральных тканей.



Платье-вышиванка в светлых тонах / Фото Yuliya Magdych

Чтобы иметь более элегантный вид, то обратите внимание на длинные платья темных цветов, но с яркими элементами. К примеру, разноцветный геометрический или цветочный орнамент на одежде стильно дополнит ваш look.



Элегантное платье с вышивкой / Фото Yuliya Magdych

Вышитая верхняя одежда

Если погода не позволяет красоваться в стильной вышиванке, то это не проблема, чтобы иметь особый вид. Украинские дизайнеры любят экспериментировать, а потому создали множество вариантов верхней этноодежды для настоящих модниц.

Изысканный жакет / Фото Svitlo

Наденьте вещи в базовых цветах и простого кроя, но дополните образ стильным жакетом с элементами яркой вышивки. Такой look на любой женщине будет иметь стильный и элегантный вид.



Стильное пальто с элементами этно / Фото Etnodim

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