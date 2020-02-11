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Где отпраздновать День Валентина в Украине: наиболее романтические места

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Где отпраздновать День Валентина в Украине / 24 канал

День Всех Влюбленных или же День Валентина – это замечательный повод в который раз напомнить о силе своих чувств. И для этого совсем не обязательно 14 февраля ехать в Париж или Венецию. Ведь в Украине есть множество мест, которые просто созданы для влюбленных.

"Тоннель любви", Ровненщина

Это место является очень популярным среди туристов? и вы о нем точно слышали хотя бы раз. Ежегодно "Тоннель любви" посещают более 20 тысяч туристов из Украины и из-за рубежа. Он привлекает путешественников не только сказочным видом, но и мистической историей.

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Существует две версии возникновения "Тоннеля любви":

  • ​Раньше на месте тоннеля была железная дорога, ее пути остались и сейчас. Со временем веткой перестали пользоваться, а рядом построили новую железнодорожную развязку. О старой ветке забыли. Однако впоследствии деревья естественным путем обросли колею и образовали длинный тоннель.

Тунель кохання Рівненщина
"Тоннель Любви" На Ровненщине / Фото: Pinterest

  • Вторая версия более прагматична и исключает мистику. Предполагают, что в советское время там была военная база. Чтобы скрыть ее от посторонних глаз, вокруг колеи посадили лес. Потом его перестали обрезать и он разросся в зеленый тоннель.

В любом случае, "Тоннель любви" остается одним из самых романтичных мест Украины. Он расположен в Клеване, в Ровненской области и ведет к Оржеве идеальной прямой линией длиной в 4 километра.

Как доехать до "Тоннеля любви": сначала надо доехать в Ровно поездом или собственным авто. Далее советуем сесть на поезд в Клевань по направлению "Киев – Ковель". Дорога займет всего 22 минуты! Также до Клеваня можно доехать автобусом. Маршрутки "Луцк – Ровно" отправляются почти каждые полчаса. Когда вы будете в Клеване, до "Тоннеля любви" можно дойти пешком за 25 минут или же взять такси.

Существует поверье, что влюбленные в этом месте могут загадать любое желание. Если их любовь настоящая, то желание обязательно сбудется.

Тоннель выглядит по-своему привлекательно в каждое время года. Поэтому особо подбирать сезон не обязательно.

Смотрите фото: "Тоннель любви" в разное время года / Фото: Pinterest

 

Замок Радомысль, Житомирщина

Волшебный замок Радомысль еще с XVII века стоит между двумя водопадами, с одной стороны омывается водами реки Мыки, с другой – огромным озером. Комплекс состоит из отеля, музея, парка и помещений для торжественных церемоний. Еще в 1612 году на месте замка была папирня – это укрепленная фабрика по производству бумаги для типографии Киево-Печерской лавры.


Волшебный замок Радомысль / Фото: Bartosh Photography

В замке есть единственный в мире музей украинской домашней иконы с экспозицией "Душа Украины". Он насчитывает примерно 5 тысяч образов и скульптур, созданных в период с XVI по XX век.

Как доехать до замка Радомысль: сначала необходимо из Житомира или Киева добраться до города Радомышль, указатели вас приведут к самой достопримечательности. Если же вы хотите упростить себе жизнь, то до замка вы сможете добраться на такси.

Смотрите фото впечатляющего замка Радомысль / Фото: Bartosh Photography

Итальянский дворик, Львов

Уютный дворик во Львове расположен во Дворце Корнякта. Константин Корнякт – это греческий виноторговец, который переехал из Молдавии во Львов. Благодаря своим знаниям и уму он оказался просто незаменимым человеком. Он даже стал личным секретарем короля Сигизмунда II Августа, который впоследствии даровал ему дворянский титул.

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В 1580 году Корнякт купил два стоявших рядом дома на площади Рынок и приказал снести их. Впоследствии на том месте он построил дом. И, конечно, изюминкой дома стал Итальянский дворик.


Итальянский дворик во Львове / Фото: Lookmytrips

Чтобы попасть в Итальянский дворик, надо купить билет. Он дает возможность прогуляться по каждому из четырех залов дома. В теплое время года во дворике работает уютное кафе с кофе, чаем и пирожными.

Каменец-Подольская крепость, Хмельницкая область

Суровая Каменец-Подольская крепость уже несколько веков возвышается на скалистом мысе между двумя берегами реки Смотрич. Исследователи предполагают, что крепость существовала уже в X – XIII веке. Это было важное оборонительное сооружение, изготовленное из дерева. Когда Каменец-Подольский захватила польская шляхта, крепость стала оборонительным пунктом Речи Посполитой. Деревянную постройку заменили каменной.


Каменец-Подольская крепость / Фото: Unsplash

В наши дни крепость является изюминкой Каменец-Подольска и мощным туристическим центром. В состав комплекса входят крепостные стены и 12 башен. Каждая из них имеет свое название и историю. Ночью Каменец-Подольская крепость имеет особенно прекрасный вид.

Как доехать до Каменец-Подольской крепости: добраться до места назначения можно любым доступным транспортом: поездом, автобусом или электричкой. Из Тернополя, Хмельницкого и Черновцов регулярно курсируют автобусы. Дорога к замку от автостанции займет не больше 20 минут. Для удобства можно взять такси.

Кам'янець-Подільська фортеця
Крепость является изюминкой Каменец-Подольска / Фото: Unsplash

Софиевский парк, Умань

Национальный дендрологический парк "Софиевка" в Умани поражает масштабами и красотой. Его основал магнат Потоцкий в 1796 году для своей жены Софии. Всего за шесть лет благодаря стараниям архитекторов появился фантастический парк. Каждая композиция и скульптура отсылает нас к мифам и легендам Древней Греции, а сам парк является живой иллюстрацией к поэмам Гомера "Одиссея" и "Илиада".

Как доехать до Софиевского парка: поездом или машиной в Умань. Из центра город до парка курсирует общественный транспорт, хотя можно дойти и пешком.

Софіївський парк, Умань
Софиевский парк, Умань / Фото: Pinterest

А летом 2019 года историческую часть уникального памятника обновили. Там установили современные арт-объекты, светомузыкальные инсталляции и 3D-мапинг шоу. Словом, посмотреть есть на что! Советуем уделить парку минимум 4 часа, чтобы обойти все поляны, заглянуть в таинственные гроты и попутешествовать на лодке по подземной реке, а также покататься на пароходе вокруг острова Любви.

Больше об истории возникновения праздника 14 февраля – читайте по ссылке.

Любите и будьте любимы!

 
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Автор: Алена Захарова
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle Публикации Статьи Новости культуры День Валентина Отдых Путешествия Железная дорога Новости Житомира История Ровно Новости Черкасс Новости Хмельницкого Новости Львова
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