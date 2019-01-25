Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой

Харьков – современный город, который поражает своей красотой. Даже опытному туристу будет интересно гулять по его улицам, ведь город очаровывает природой, умело сочетает в себе старинную архитектуру и новостройки, влечет новыми клубами и изысканными ресторанами. Где погулять в Харькове и какие особые места обязательно нужно увидеть – читайте дальше.

Где погулять и что посмотреть в Харькове – список лучших мест

Чем может поразить путешественников сердце Слобожанщины – Харьков? Конечно, своим величием и амбициозностью. Он является крупнейшим городом Восточной Украины и вторым после Киева по численности населения.

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Местные жители гордятся, что Харьков когда-то был столицей советской Украины. Однако сегодня, он привлекает тысячи туристов прагматичностью и одновременно романтичностью. Прогулки по центральным улицам города, которые переполнены современными зданиями, очаровательными кафе, ресторанами, уникальными скульптурами и даже старинными домами, вдохновляют на возвышенные мысли и фантазии.

Харьков – невероятный, и если вы еще не были в столице Слобожанщины – то стоит посетить его впервые, чтобы потом снова и снова возвращаться в этот город красоты.

Площадь Свободы

Каждый путешественник, который приезжает в Харьков, обязательно должен прийти на центральную Площадь Свободы. Она поражает своими гигантскими размерами, поэтому неудивительно, что является одной из крупнейших площадей не только в Европе, но и во всем мире.

На площади расположены все важнейшие административные учреждения города, а также часто проходят концерты, соревнования, ярмарки, акции и фестивали.

Площадь Свободы в Харькове

Где найти: Площаль Свободы расположена в Дзержинском районе Харькова. Возле площади есть две станции метро – "Университет" и "Госпром".

Главной визитной карточкой площади является здание государственной промышленности – Госпром. Он был первым небоскребом Украины, ведь 13 его этажей возвышаются на 63 метра, а с учетом шпиля-телебашни – 108 метров. Сейчас Госпром – памятник архитектуры, входит в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, символ конструктивизма.



Здание Госпрома в Харькове

Где найти: Площадь Свободы, 5/1.

Площадь Архитекторов

Площадь Архитекторов – современная и уютная часть города, в которой сочетаются архитектура и ландшафтный дизайн. Жемчужиной площади является оригинальный памятник-фонтан "Влюбленным" – скульптура в виде хрупких парня и девушки, которые тянутся друг к другу в поцелуе, образуя собой арку, и сливаются в поцелуе.



Фонтан "Влюбленным"

Также на площади Архитекторов разместили белые мраморные мини-копии "Семи чудес Харькова". В частности здесь можно увидеть миниатюры Госпрома, Зеркальной струи, Покровского собора, Благовещенского собора, Успенского собора, Дома со шпилем и памятника Тарасу Шевченко.



Скульптуры на Площади Архитекторов

Где найти: расположена на пересечении улиц Пушкинской и Жен Мироносиц.

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Парк Горького

Гордостью Харькова является центральный городской парк имени Горького, который горожане называют "украинским Диснейлендом". Его действительно смело можно признать самым современным и лучшим парком развлечений в Украине. Он захватывает не только детей, но и взрослых, ведь насчитывает около 40 различных типов развлечений, среди которых – самое высокое в Украине 55-метровое колесо обозрения, американские горки, которые захватывают дух, башня падения, автодром, французская карусель, цепи, веревочный парк, дом страха, десятки кафе и многое другое.



Колесо обозрения в парке Горького

Парк разделен на 5 зон различной тематики: детская, средневековая, экстремальная, французская и ретрозона. По всей территории размещены маленькие металлические скульптуры людей и животных, что делает парк более сказочным.



Скульптуры в парке Горького

Вход в парк бесплатный, поэтому харьковчане часто приходят сюда погулять и отдохнуть.



Парк Горького

Где найти: улица Сумская, 81.

Кроме десятков аттракционов, на территории парка работает Харьковская канатная дорога. Она простирается в воздухе на 1,5 километра и соединяет парк Горького и Ботанический сад. Катаясь на ней, можно увидеть невероятные пейзажи Харькова, древние районы города, полностью рассмотреть площадь Свободы и Госпром.

Канатная дорога работает со вторника по пятницу с 10:00 до 21:45, а в субботу и воскресенье – с 11:00 до 21:45. Цена проезда в одну сторону – 30 грн.



Канатная дорога в Харькове

Где найти: в парке Горького.

Сад скульптур

В самом центре Харькова во внутреннем дворике торгового центра "Платинум Плаза" разместился Сад скульптур. Здесь установлены десятки оригинальных произведений искусства, которые не оставят равнодушными никого, кто их увидел. На небольшой площади под открытым небом установлена фигура лежащего мальчика с фотоаппаратом в руках, трио виолончелистов, Михаила Булгакова и кота Бегемота из "Мастера и Маргариты", семейство обезьян и тому подобное.



Сад скульптур

Где найти: улица Сумская, 72.

Лопанская набережная

Одно из самых любимых мест прогулок харьковчан – Лопанская набережная возле реки Лопань. Здесь также есть подвесной мостик, который называют мостом влюбленных. Можно покататься на лодке, ведь функционирует открытая лодочная станция "Стрелка".

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Лопанская набережная является красивым, цветущим и чрезвычайно романтичным местом в Харькове, который никогда не обходят туристы.

Лопанская набережная

Где найти: Лопанский переулок 2/2.

"Фельдман-Экопарк"

На выезде из Харькова в селе Лесное разместился уникальный ландшафтный парк, который стал прекрасным местом семейного отдыха. В нем есть зоопарк, который насчитывает около 2000 животных – павлины, камерунские козы, ослы, верблюды, пони, тигры, обезьяны, кенгуру, носухи, еноты, змеи и тому подобное. Отдых в "Фельдман-экопарке" настоящее наслаждение для детей и взрослых. Здесь они могут пообщаться, погладить и покормить животных.



"Фельдман–экопарк"

В экопарке есть немало других развлечений – кружки для детей, канатный городок, батуты, прогулки на пони, аттракционы. Здесь часто проходят фестивали и праздники, а осенью проходит Бал хризантем, из которых создают разноцветные скульптуры.



Скульптуры из хризантем в "Фельдман–экопарке"

Вход в парк бесплатный для всех, а работает он с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов, а в субботу и воскресенье – с 10 до 17 часов.

Где найти: улица Киевское шоссе, 12, с. Лесное, Харьковская область.

Стадион "Металлист"

Для настоящих любителей футбола в Харькове тоже найдется много интересного. В городе построен уникальный стадион "Металлист", который с высоты птичьего полета напоминает гигантского паука. На нем проходят не только футбольные матчи, но и различные концерты. Стадион был домашней ареной клуба "Металлист", который был расформирован в 2016 году. Последний год на нем домашние матчи проводил ФК "Шахтер".



Стадион "Металлист" в Харькове

Где найти: улица Плехановская, 65.

Рынок Барабашово

Настоящий рай для шопоголика – харьковский рынок Барабашово. Он самый большой не только в Украине, но и во всей Восточной Европе, а его площадь достигает 75 гектаров. На рынок съезжаются покупатели со всей области и соседних регионов. На рынке работает около 20 тысяч торговых мест, поэтому здесь без преувеличения приобрести можно все.



Рынок Барабашово

Где найти: между центром Харькова и крупнейшим жилым массивом – Салтовка.

Pестораны Харькова

Одним из самых изысканных заведений Харькова смело можно назвать клуб-ресторан Panorama Lounge. Это единственное заведение с панорамным видом, которое расположено в центре города на крыше нового бизнес-центра. Гостям заведения предлагают разнообразную кухню, в том числе европейскую, итальянскую и японскую, а также самое широкое коктейльное меню в Харькове. Днем он работает как ресторан, а в ночное время перевоплощается в клуб, где проходят самые громкие вечеринки.



Ресторан Panorama Lounge в Харькове

В Panorama Lounge часто выступают известные украинские звезды, коллективы с живой музыкой, а на выходных организуют стилизованные вечеринки и развлекательные шоу.

Где найти: Костюринский переулок, 2, ТРЦ Palladium.

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Еще один интересный и неординарный ресторан в Харькове – "Пушка". Его интерьер выполнен в стиле Средневековья: деревянные балки, кованые подсвечники, разноцветные витражи, доспехи и оружие, напоминающие о временах рыцарских турниров. Заведение размещается на трех этажах, имеет уютный внутренний дворик и собственный винный погреб.



Ресторан "Пушка" в Харькове

Кухня харьковского ресторана "Пушка" предлагает посетителям блюда различных культур, а еще хлеб собственной выпечки и фирменные десерты. Харьковчане и туристы часто приходят сюда позавтракать, на обед или романтический ужин, ведь ресторан хорошо подходит для деловых встреч, товарищеских посиделок и банкетов.

Где найти: улица Пушкинская, 31.

Фото: Livejournal, Maxim Serbulov, Mykharkov.info, из официальных источников.