Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста

Винница – жемчужина украинского Подолья. Она уютная, комфортная, изысканная и очень бюджетная. Город привлекает туристов в любое время года. Они готовы приезжать сюда, чтобы полюбоваться красочными фонтанами, красотой природы, необычными скульптурами и погулять просторной набережной Южного Буга.

Куда пойти погулять и что посмотреть в Виннице – список лучших мест

Город спокойствия и уюта, город, в котором берегут украинские традиции, заботятся о культурных и духовных ценностях – все это о волшебной Виннице. Здесь можно полюбоваться красивой архитектурой города, посетить мистические достопримечательности, аналогов которым нет во всей Украине, а вечером отдохнуть и полюбоваться красочным светомузыкальным шоу на воде.

Винница – очень комфортный для жизни город. Путешественники, которые впервые приезжают сюда, восхищаются чистотой и обилием зеленых парков, скверов, разноцветных клумб и просторных аллей.

Винница – душа Подолья, в которую влюбляешься с первого раза. Чтобы познать всю ее красоту, стоит лишь прогуляться по уютным улицам и набережной Южного Буга. Поэтому обязательно приезжайте в Винницу, чтобы познать ее изнутри и насладиться неповторимостью.

Набережная Южного Буга

Одно из самых популярных мест в Виннице – набережная Южного Буга. Горожане часто гуляют у реки, ведь там можно уютно провести время, отдохнуть и полюбоваться брызгами фонтана. Если хотите убежать подальше от людных мест набережной – прогуляйтесь по ней от Центрального моста до полуострова Бригантина.

Винницкая набережная Южного Буга

Кроме прогулки по набережной, на Южном Буге всегда можно арендовать катамаран или покататься на теплоходе. Такая экскурсия длится 2 часа и за это время путешественникам удается отдохнуть и насладиться видами, открывающимися на город. Во время путешествия можно поплавать возле острова Кемпа (Фестивальный), который еще называют зеленым оазисом Винницы. Жители города очень гордятся им. На сегодня остров является заповедной территорией с уникальной красотой.

Фонтан Roshen

На берегу Южного Буга рядом с набережной расположен уникальный в Украине и самый большой в Европе плавающий светомузыкальный фонтан. Он разбрасывает свои струи до 60 метров вверх и имеет длину около 140 метров.

Шоу на фонтане Roshen: видео

Уникальность фонтана Roshen в том, что вода в нем используется прямо из реки, а не из специального бассейна. Зимой всю конструкции можно спрятать под лед. Поэтому фонтан функционирует только в теплое время года – с марта по ноябрь.



Фонтан Roshen

Тысячи путешественников специально приезжают в Винницу, чтобы посмотреть на красочное зрелище. У фонтана проходят настоящие спектакли и концерты под открытым небом. Он оснащен лазерной системой, которая транслирует на водной поверхности различные изображения и даже видео. В вечернее время все превращается в настоящий водный театр, сочетающий световое, музыкальное и водное шоу с использованием мелодий известных композиторов современности и классики.



Винницкий фонтан Roshen

Фонтан – любимое место влюбленный пар, которые устраивают романтические прогулки или свидания по набережной возле него.

Где найти: набережная Южного Буга – улица Кармелюка. Фонтан работает по выходным с 12:00, в будни – с 14:00 до 22:00 - 23:00. Вечерние шоу-спектакли начинаются в 21: 30 и длятся полчаса.

Улица Соборная

Чтобы почувствовать настоящую Винницу, познать ее жизнь и ритм, стоит прогуляться по центральной улице города – Соборной. Вдоль нее расположены выдающиеся достопримечательности города: Преображенский собор, белоснежный костел Девы Марии, "Винницкие стены", гостиница "Савой" и областной и городской Советы. Кроме того, улица усыпана кафе и ресторанами, где можно душевно посидеть, выпить кофе и полюбоваться видом на центр города.

Улица Соборная в Виннице

Национальный музей-усадьба Пирогова

Музей-усадьба выдающегося ученого и гениального хирурга Николая Пирогова в Виннице всегда привлекал как туристов, так и горожан. Его усадьба "Вишня" – особое место, где ученый жил, работал и вдохновлялся невероятной природой.

Украшением территории музея является большой мемориальный парк. Самое романтическое место в нем – вековая липовая аллея, которая была излюбленным местом прогулок выдающегося ученого.

Музей-усадьба пирогова в Виннице

В общем, на территории музея можно увидеть:

Дом, в котором жил гениальный хирург Пирогов. Аптеку-музей с воссозданными интерьерами приемной и операционной; Семейную церковь-некрополь, где покоится набальзамированное тело ученого; Старинный парк, в котором сохранились деревья, посаженные Пироговым. Он постепенно переходит в насаждения винницкого ботанического сада.

Где найти: улица Пирогова, 155.

График работы музея: В зимний и осенний период: 9:00 до 17:30. В летний период с 1 мая до 1 ноября: в будни с 9:00 до 17:30, пятница, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:30. Понедельник всегда выходной.

Бульвар космонавтов

Проспект Космонавтов простирается на полтора километра и является частью самой длинной прогулочной аллеи Винницы. Он восхищает своими уникальными и красивыми скульптурными композициями, фонтанами, просторными мощеными дорожками и современным видом. Вечером бульвар превращается в место романтики, ведь в кружевном свете фонарей, подсветок и иллюминаций Винница предстает во всей своей красоте.

Бульвар космонавтов

На проспекте есть фонтаны, детские площадки и белоснежный постамент в виде следа от самолета, который поднимается в небо. Украшением проспекта Космонавтов есть уникальная кленовая аллея и аллея сакур.

Водонапорная башня

Гордость Винницы – столетняя Башня на Европейской площади в центре города. Она была построена в 1911 году для первого городского водопровода, как Водонапорная башня. Однако, за сотню лет она побывала и водопроводом, и форпостом, и пожарной каланчой.

Водонапорная башня в Виннице

Сегодня Винницкая башня – часть культуры города, возвышается на 28 метров. В ней расположен Музей революционной и боевой славы и Мемориал памяти воинов-афганцев.

На вершине Башни есть огромные часы с двухметровым циферблатом, которые каждый час издают мелодичный звон.

Где найти: Башня расположена в пешеходной зоне парка имени Козицкого.

График работы: работает каждый день, кроме понедельника с 10:00 до 18:00.

Ставка Вервольф

Наиболее мистической, таинственной туристической изюминкой Винницы является уничтоженная ставка Гитлера времен Второй мировой войны. Нацистский фюрер здесь находился 156 дней – это больше всего среди всех остальных ставок. Само слово "вервольф" означает "оборотень".



Ставка Гитлера "Верфольф"

Ставка расположена в 8 километрах от Винницы у села Стрижавка и сейчас является историко-мемориальным комплексом. Ее до сих пор пытаются изучать исследователи и историки, чтобы понять, что именно происходило здесь во время войны, что в Виннице пытался скрыть Гитлер, что осталось под руинами взорванных немцами бункеров и почему именно здесь фюрер начал терять разум.

Фабрика шоколада

Винницу уже давно называют шоколадной столицей Украины. Именно здесь расположена огромная кондитерская фабрика "Рошен". Ее посетители имеют уникальную возможность – посмотреть, как рождаются шоколадки, конфеты, печенье и другие вкусности.

На территории фабрики функционирует своеобразный развлекательный комплекс. Он состоит из 5 комнат, посещая которые можно увидеть, как изготавливают сладости, посмотреть фильм в 4D и больше узнать об истории производства. Это настоящий рай для детей, однако среди посетителей также немало взрослых.

Создание сладостей на шоколадной фабрике

Где найти: улица Глеба Успенского, 8. Вход с улицы Кармелюка.

Часы работы: с 10:00 до 20:00, без перерыва и выходных. Для того, чтобы попасть на фабрику, нужно предварительно записаться на экскурсию.

Надпись "I love Vinnytsia" и оригинальные скульптуры

Будучи в Виннице обязательно надо увидеть и сделать фото возле знаменитой инсталляции "I Love Vinnytsia". Она установлена площади возле универмага (Цума).

Инсталляция-символ Винницы

Винница также богата на десятки оригинальных и несколько необычных скульптур, раскинувшихся в разных уголках города. Здесь можно увидеть фигуры девушки на шаре, одетой в вышиванку, бронзовых музыканта и поэта, художника и его пуделя и даже стоматолога.

В центре города можно пожать руку и обнять монументальную владелицу гостиницы "Франция", одетого в металлическое кружево и парчу.

Скульптуры в Виннице