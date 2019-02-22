Где погулять в Запорожье: живописные места казацкой столицы Украины

Запорожье – уникальный и неповторимый уголок на Востоке Украины, раскинувшийся на просторах между Азовским морем и Днепром. Своей историей город уходит далеко в древность. Оно является колыбелью украинского казачества и считается символом настоящего мужества.

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В Запорожье, за Днепровскими порогами, зародилась казацкая слава Украины. Именно здесь сформировался образ запорожского казака – воплощения храбрости, преданности Родине и свободолюбия.

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Однако, Запорожье – город, который славится не только казачеством. Ранее через эти края проходил знаменитый "коридор" для торговцев и путешественников разных народов со всего мира. Запорожье не потеряло своего транспортного веса и сейчас, ведь здесь пересекаются коридоры и государственного, и европейского значения.

С развитием научно-технического прогресса город стал одним из символов индустриализации, и сейчас – один из самых мощных промышленных центров нашей страны.

Запорожье – город древних традиций, умело переплетающихся с современной индустриальностью. Поэтому обязательно посетите его, чтобы окунуться в столетнюю историю украинского казачества и почувствовать особый шарм города. Ведь здесь можно насладиться неповторимой природой, полюбоваться необычными памятниками и покататься на катере по Днепру.

Остров Хортица и Запорожская Сечь

Остров Хортица – гордость и самая выдающаяся достопримечательность не только Запорожья, но и всей Украины. Это самый большой остров на Днепре, одно из "Семи чудес Украины", твердыня казачества. Окутанный могучим Днепром, огражденный каменными скалами и живописными плавнями, покрытый вековым лесом, овеянный легендами – остров поражает путешественников со всего мира.



Остров Хортица

Настоящую славу острову принесли казаки, для которых Хортица была военной базой и входила во владения Запорожской Сечи. Именно здесь чувствуется бунтарский дух Украины.

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Сегодня Хортица является национальным заповедником. Здесь возвели прототип казацкой крепости – историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь". Он воспроизводит образ казацкой столицы, атмосферу времен казачества и поражает своей реалистичностью. На острове можно прогуляться по Майдану, увидеть сечевой храм Покрова Богородицы, башни, фортификационные укрепления, казну, казацкие курени, ознакомиться с культурой, бытом и жизнью казаков.



Воспроизведение казацких боев на Хортице

Одна из достопримечательностей Хортицы – 700-летний дуб на Верхней Хортице. С деревом связано немало легенд. В частности, по рассказам, в его тени часто отдыхал Богдан Хмельницкий, и именно под дубом кошевой атаман Иван Сирко с другими казаками писал знаменитое письмо турецкому султану.



Древний дуб на Хортице

К сожалению, в последние годы дуб начал засыхать. Сейчас его сухие ветви подперты столбами и вокруг он огражден цепью.

Музей истории запорожского казачества

Ярко прочувствовать дух казацкой истории Запорожья поможет один из самых богатых музеев Украины – Музей истории запорожского казачества. В нем насчитывается более 30 тысяч уникальных экспонатов, среди которых уникальные археологические находки, старинные артефакты, оружие, обломки судов, иконы, керамические изделия, посуда, предметы быта и другие экспонаты, посвященные казакам и казачеству. Украшение музея – три диорамы: "Битва Святослава", "Военный совет на Сечи"; "Ночной штурм Запорожье в 1943 году".

Экспонаты в музее истории запорожского казачества

Где найти: улица Старого Редута, 9 на Хортице.

График работы музея: с 9:30 до 17:00, зимой с 9:00 до 16:00. Выходной – понедельник.

Вблизи музея расположен большой курган, который, по мнению некоторых историков, на самом деле большое скифское захоронение. Кроме того, неподалеку высится каменный столб, на котором написано, что здесь, вероятно, убили князя Святослава (сына княгини Ольги). Рядом с музеем есть еще одна таинственная загадка – черный камень, который, говорят, имеет большую магическую силу.



Курган на Хортице

Конный театр на Хортице

В теплое время года на Хортице проходят выступления знаменитого конного театра "Запорожские казаки" – невероятные представления легендарных отважных воинов, защищавших родную землю. Зрителей ждет действо, где казаки выполняют различные гимнастические и акробатические упражнения, демонстрируют трюки на лошадях и невероятные навыки боя – рукопашные схватки, сражения на саблях, стрельбу из лука верхом на лошади. Все участники представления одеты в традиционные казацкие костюмы, которые помогают зрителям окунуться в казацкое прошлое.



Представление конного театра на Хортице

После представления участники конного театра устраивают мастер-классы для зрителей. Инструкторы обучают езде каждого желающего и организовываютт конные прогулки по живописным уголкам Хортицы.

Воспроизведение битвы казаков авторами конного театра

Где найти: улица Заповедная, 23 на Хортице.

Ласточкино гнездо

Самое романтическое место Запорожья – белая беседка "Ласточкино гнездо" на Хортице. Она возвышается на одной из скал над днепровскими утесами и является излюбленным местом отдыха горожан и туристов. Из беседки открывается невероятный вид на Днепр и остров Байды (Малую Хортицу).



Альтанка "Ласточкино гнездо" на Хортице

"Ласточкино гнездо" окутано большим количеством легенд о вечной любви, и является гордостью профилактория "Запорожсталь", на территории которого расположено. Здесь очень часто можно увидеть влюбленные пары, а свадебные кортежи считают хорошей традицией и приметой сфотографироваться в белоснежной беседке.

Где найти: улица Дом отдыха, 1 на Хортице.

ДнепроГЭС

Днепровская гидроэлектростанция – крупнейшая и старейшая среди каскадов гидроэлектростанций на реке Днепр в Украине. Она по праву считается визитной карточкой Запорожья. Величие конструкции впечатляет. Она простирается на 1300 метров и будто перерезает могучий Днепр пополам.



Вид на ДнепроГЭС в Запорожье

ГЭС построена почти сто лет назад, однако до сих пор успешно исполняет свое предназначение – обеспечивает светом и теплом значительную часть жителей Украины и отечественных предприятий. В общем плотина удерживает более трех миллиардов кубометров воды.

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Прогулка по ДнепроГЭС не оставит равнодушными никого. Особые эмоции возникают тогда, когда стоишь на мосту плотины и чувствуешь легкую вибрацию, ведь могучая сила воды заставляет дрожать всю конструкцию. С гидроэлектростанции открывается невероятный вид на Запорожье, Днепр, Хортицу и окрестности города.

Вознесеновский парк

Еще одно романтическое место Запорожье – Вознесеновский парк. В нем удивительно сочетаются живописные холмы, аккуратные дорожки, цветочные композиции, озеро и небольшие фонтаны. Украшениями парка является "Мост к теще и свекрови" или "Мост влюбленных", деревянная водяная мельница, "аллея молодоженов" и фонтан в виде колодца с ведром.



Вознесеновский парк

На территории парка часто происходят ярмарки, фестивали, концерты и интересные мероприятия. Горожане приходят сюда отдохнуть, насладиться живописной природой и даже организуют здесь различные фотосессии.

Площади и проспекты

Фестивальная площадь – сердце Запорожья. Здесь кипит яркая жизнь, поэтому и неудивительно, что площадь получила такое название. Главным ее украшением является музыкальный фонтан, который вечером красиво подсвечивается и взлетает вверх струями воды под музыку.

На площади часто проходят праздничные концерты, конкурсы, митинги и установлен парк аттракционов для детей. Рядом с ней множество кафе, гостиниц, ресторанов, построен большой торговый комплекс. Фестивальная площадь – центр культурной жизни Запорожье, погулять по которой должен каждый турист.

Светомузыкальный фонтан на Фестивальной площади

Соборный проспект считается одним из самых длинных в Европе, ведь он тянется на 11 километров. Проспект является центральной магистралью Запорожья. Он начинается от Привокзальной площади рядом с железнодорожным вокзалом и заканчивается Запорожской площадью вблизи Днепровской ГЭС. Почти на каждом шагу вдоль улицы расположены множество различных площадей, фонтанов и памятников.



Соборный проспект

Детская железная дорога

Детская железная дорога в Запорожье – не только познавательный для детей объект, но и прекрасное место для совместного отдыха взрослых и детей. Ее маршрут тянется на 8-9 километров, и это самая длинная детская железная дорога Украины. Во время путешествия поезд проезжает тоннель, а из окон можно рассмотреть интересные места Запорожья.



Детская железная дорога в Запорожье

Также дети на территории комплекса у главной станции могут посетить зоопарк, террариум, зимний сад и аквариум. Железная дорога работает круглый год, поэтому прокатиться на поезде можно даже зимой.

Где найти: улица Привокзальная, 1.

Ложе и лавка примирения

В Запорожье путешественники имеют возможность увидеть уникальные и очень необычные арт-объекты. Так, в 2014 году здесь появилась интересная скульптура, которая получила название "Скамья примирения". Это обычная лавочка дугообразной формы с необычным сиденьем. Люди, которые садятся на нее, по инерции сползают друг к другу. Поэтому скульптуру называют символом единения.



Лавка примирения

Где найти: установленная на бульваре Шевченко.

Впоследствии в городе установили еще одну скульптуру, которая должна примирить поссорившихся людей – "Ложе примирения". На кровати выгравирована на разных языках надпись "Я тебя люблю". Оно напоминает раскрытую книгу, страницы которой несколько приподняты – в расчете на эффект скатывания друг к другу.



Ложе примирения

Где найти: в парке на улице Рубана.