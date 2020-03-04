Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки

Львов – туристический город, который богат местами отдыха. Но не стоит забывать о еде, именно поэтому мы подготовили для вас лучшие заведения города, в которых можно вкусно поесть.

Заведения где можно позавтракать во Львове с самого утра:

Кофейня "Lviv Croissants"

Свежим горячим круассаном позавтракать можно в известной кофейне "Lviv Croissants". Таких заведений во Львове более 20, поэтому каждое из них может работать в разное время. Некоторые кафе работают круглосуточно, поэтому свой любимый круассан вы можете заказать даже раньше указанного времени. В "Lviv Croissants" заботятся о желании гостя, поэтому вы можете создать круассан, который вам больше всего подходит: начинки есть соленые (рыбные, мясные, овощные) и фруктовые (сливочные, шоколадные, фруктовые).



Кофейня "Lviv Croissants" предложит вам круассаны на любой вкус

График работы заведения: 00:00 – 24:00

Где искать: на официальном сайте вы найдете кофейню, которая расположена к вам ближе всего

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Кофейня "Цукор"

Попробовать капучино с соленой карамелью, отведать на завтрак вкусные бургеры MFM Burger и Bad Boy Burger с сочными котлетами, сыром, овощами и булочками собственного производства, а также блины с разнообразными начинками можно в заведении "Цукор". Также в меню заведения есть вкусные крем-супы, в меню их несколько, однако всегда имеется один – стоит уточнять у официанта.



"Цукор" – вкусные бургеры и кофе во Львове

График работы заведения: 8: 00-22: 00

Где искать: ул. Братьев Рогатинцев, 21 и проезд Кривая Липа, 3

Заведение "Белка"

Уютная кофейня в сердце Львова, где не только вкусно, но и прекрасный вид – прямо на центр города. Здесь можно вкусно и полезно позавтракать сладкими или солеными панкейками, заказать отличный шпинатный или тыквенный супчик. Если говорить о кухне, то она – вкусный микс из французской, американской и с вкраплениями украинской.



Заведение "Белка" – вкусные и атмосферные завтраки

Здесь вы не позавтракаете гречкой или дерунами, зато имеете возможность насладиться кишем с лососем, гренками с тунцом или же солеными панкейками с овощным соте. Также есть меню для самых маленьких – детские пюре, полезные блюда с рыбкой. Приятный бонус – детская комната, где за детками приглядит нянечка. И стоит отметить, что возможность заказать именно завтрак действует в течение всего дня.



Заведение "Белка" – вкусные и атмосферные завтраки

График работы заведения: 10:00 – 22:00

Где искать: пл.Соборная, 14. ТЦ "Роксолана", 4-й этаж

Ресторация Бачевских

Ресторан радует огромным выбором наливок и настоек собственного производства (более 80 видов), а также новой галицкой кухней. Известный львовский шеф-повар Александр Чернышенко обрабатывает традиционные рецепты Галичины, чтобы создать на их основе блюда с уникальным вкусом и подачей. Особого внимания заслуживает услуга, которую ввел ресторан – безлимитный завтрак в формате шведской линии за символическую плату (140 гривен). Однако, примите во внимание, что об этой аттракции знает немало львовян – за столиком стоит следить заранее.



Ресторация Бачевских

График работы заведения: 8: 00-22: 00

Где искать: ул. Шевская, 8

DELICATEKA

Чтобы сытно позавтракать утром, стоит посетить ресторан современной американской кухни DELICATEKA, который славится своими невероятно вкусными бургерами и хот-догами. Гости могут заказать бургеры BBQ и FatBoySlim, картофель-фри, салат с сыром бри, шпинатом, редисом, томатами, черри, микрогрином и соусом айоли, а также выпить ароматный кофе.



DELICATEKA – здесь угощают вкусными бургерами из картофеля

Ведь бургеры – главное блюдо в меню Delicateka. Их здесь более десяти видов: с говядиной, рыбой, птицей и вегетарианские. Булки готовят с добавлением картофеля. Говяжьи котлеты только medium прожарки. Другие позиции выбирали так, чтобы они сочетались с бургерами и подчеркивали их вкус.

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DELICATEKA – здесь угощают вкусными бургерами из картофеля

График работы заведения: 9: 30-22: 30

Где искать: ул. Друкарская, 11

Ресторан Vapiano

Ресторан итальянской кухни Vapiano – удивительно красивое, атмосферное место, где можно недорого позавтракать. Тут можно заказать сливочный чизкейк с лимонным вкусом и нежный тирамису собственного производства, панна котту со свежей ванилью и клубничным соусом, карпаччо – филе телятины с грибами, рукколой и соусом чиприани, пасту "песто базилико", сырники и много других вкусных блюд. Поговаривают, что именно в этом заведении самый вкусный "Цезарь" в городе.



Ресторан Vapiano

График работы учреждения: 7:00 – 23:00 в будни, 7:00 – 02:00 в субботу/воскресенье.

Где искать: ул. Академика Гнатюка (БЦ "Риус")

Заведение "Цисар"

Заведение работает круглосуточно. В меню – блюда украинской и европейской кухни. Предлагают деруны, вареники, разнообразные сковородки, манты, пиццу, сэндвичи-гриль и другие блюда. Основной плюс – график работы и умеренные цены.



Заведение "Цисар"

График работы заведения: круглосуточно

Где искать: ул. Степана Бандеры, 67

Надеемся, что ваши выходные во Львове будут вкусными и незабываемыми!