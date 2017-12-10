Где сделать предложение руки и сердца: топ-10 самых романтических городов мира

Париж перестал быть самым романтичным городом мира! Об этом говорится в новом рейтинге, который составил и опубликовал сервис бронирования Spa Seekers.

Spa Seekers составил рейтинг самых романтических городов мира на основе данных о количестве романтических снимков в соцсетях, предложений выйти замуж, заключенных браков, а также возможностей для ЛГБТ-сообществ и данных о сексуальной активности.

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Такие данные исследовали по количеству хештегов #engaged, #heproposed и #isaidyes.

Так, первое место возглавил Нью-Йорк. Следующие строчки заняли Лондон, Лос-Анджелес, Париж и другие. Украинских городов в рейтинге не было.

Топ-10 самых романтичных городов мира

1. Нью-Йорк

2. Лондон

3. Лос-Анджелес

4. Париж

5. Чикаго

6. Берлин

7. Сан-Франциско

8. Сидней

9. Маями

10. Мельбурн