Где сделать предложение руки и сердца: топ-10 самых романтических городов мира

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Нью-Йорк – самый романтичный город мира
Нью-Йорк – самый романтичный город мира / Instagram / @danilamednikov

Париж перестал быть самым романтичным городом мира! Об этом говорится в новом рейтинге, который составил и опубликовал сервис бронирования Spa Seekers.

Spa Seekers составил рейтинг самых романтических городов мира на основе данных о количестве романтических снимков в соцсетях, предложений выйти замуж, заключенных браков, а также возможностей для ЛГБТ-сообществ и данных о сексуальной активности.

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Такие данные исследовали по количеству хештегов #engaged, #heproposed и #isaidyes.

Так, первое место возглавил Нью-Йорк. Следующие строчки заняли Лондон, Лос-Анджелес, Париж и другие. Украинских городов в рейтинге не было.

Топ-10 самых романтичных городов мира

1. Нью-Йорк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylee Yee (@kyleeyeephoto)

 

2. Лондон

 

3. Лос-Анджелес

 

4. Париж

5. Чикаго

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lucy Bouman (@lucybphotography)

 

6. Берлин

 

7. Сан-Франциско

 

8. Сидней

 

9. Маями

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Travelmonkie (@travelmonkie)

 

10. Мельбурн

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Will de Bruin (@wdebruin211)

 

 

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Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
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