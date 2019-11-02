Где вкусно поесть в Киеве: украинские заведения, которые поразили Европу
Украинскую кухню и киевские рестораны признали одними из лучших в Европе. Наши блюда поставили в один ряд с французскими, итальянскими и греческими. Чем поразили столичные вкусности уважаемое британское издание и где можно их попробовать – читайте дальше.
"Канапа"
Этот ресторан особенно пришелся по душе британцам. Особенностью заведения является то, что вместо тарелок там используют запеченную капусту. В ней можно попробовать, к примеру, борщ с копчеными грушами, свиными ушками и с мясом.
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Специализация ресторана – украинская кухня. Но не такая, к которой мы привыкли. В поисках аутентичных блюд и локальных продуктов владельцы объездили всю Украину и не раз. Сетуют, что долгое пребывание в Советском Союзе испортило восприятие настоящей украинской кухни. Потому что все забыли об изысканной еде, которая существовала в начале двадцатого века.
Блюда из ресторана "Канапа"
Varenyky Now
В последние годы в Украину уверенно заходят заведения формата смарт кежуал. Нечто похожее вы можете увидеть в Европе. В ресторане с красивым дизайном и необычной концепцией все – за 1-2 евро. В Украине такие гастроточки есть с морепродуктами, хот-догами и пирогами, шаурмой и пончиками, даже с салом с трюфельным соусом, и, конечно, с варениками. Что касается последних, то кроме классики, есть и необычные вкусы – с креветками или с халвой.
Необычные вареники из Varenyky Now
"Киевская перепичка"
Это еще одна легендарная гастроточка Киева, в которую всегда длинные очереди. "Киевская перепичка" – это старейший фастфуд, который существует в этом городе. Сосиску в тесте смакуют уже 30 лет. Главное – осторожно кушать, чтобы не потекло масло.
Брендинг для "Киевской перепички" от Ксении Сергеевой и Кирилла Сулыга
Рестораны NAM и "Итальянская редакция"
Всего за полгода Украину вспомнили в двух престижных конкурсах. Ресторан вьетнамской кухни NAM отметили за один из лучших дизайнов интерьера.
Интересный дизайн ресторана NAM
А ресторан итальянской кухни "Итальянская редакция" стал вторым за концепцию в престижном конкурсе "Пальмовая ветвь".
Блюда ресторана "Итальянская редакция"
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