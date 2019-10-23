Где живут украинские звезды: впечатляющие фото роскошных домов

Благодаря своим талантам и многомиллионным гонорарам знаменитости могут позволить себе вести роскошный образ жизни. LifeStyle24 собрал самые красивые дома украинских звезд, которые поражают своей красотой и масштабами.

Настя Каменских и Потап

Бракосочетание Насти Каменских и Потапа стало одним из самых ожидаемых событий в украинском шоу-бизнесе. После свадьбы звездная пара часто публикует фото в своем красивом доме.

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Известно, что двухэтажный особняк расположен под Киевом. На его территории высажено много растений, есть большой бассейн и место для отдыха. Комнаты сделаны в стильных серо-белых тонах с элементами натурального дерева.



Тераса возле дома Насти и Потапа



Настя Каменских в своем особняке

Также Настя часто позирует на фото в роскошной ванной комнате. Она выполнена в белых тонах, пол покрыт плиткой с черным орнаментом, а металлические конструкции украшены позолотой.



Каменских в ванной комнате

Тина Кароль

Впервые свой дом Тина Кароль показала в программе "Светская жизнь". Артистка получила его в подарок от своего мужа, однако достраивать его ей пришлось уже самой.

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Трехэтажный коттедж расположен на большом участке площадью 20 соток в селе Зазимье под Киевом. Также там есть лаунж-зона и спортзал. Однако, Тина Кароль больше всего гордится своим садом, огородом и розарием.



Дом Тыны Кароль



Особняк артистки сделан в стиле английских домов

На первом этаже расположена просторная кухня артистки с большими витражными окнами. Лаконичный стиль и светлые оттенки придают комнате сдержанный и в то же время роскошный вид.

Сын Тины Кароль Вениамин имеет свой собственный этаж в доме. Там есть его спальня, игровая комната и уборная. Однако, как известно, сейчас сын артистки живет в Великобритании и учится там в местной школе.



Комната сына певицы Вениамина

Певица также имеет свое личное пространство – третий этаж. Его особенностью является роскошный белый рояль, который стоит в центре помещения. Также там размещена ванная комната и большая гардеробная.



Гардеробная Тины Кароль

Что интересно, Тина Кароль не имеет дорогой мебели в доме. Она считает, что это бесполезная трата денег.

Оля Полякова

Оля Полякова впервые показала свой загородный дом в 2014 году в программе "Светская жизнь" Екатерины Осадчей.

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На большой территории певицы расположены миниферма, собственный огород, конюшня и бассейн. Тогда она призналась, что продукты в супермаркете почти не покупает, ведь все, что ей нужно, она сама выращивает.



Дом Поляковой в 2014 году



Басейн Ольги Поляковой

Дом Поляковой как извне, так внутри полностью выполнен из дерева, что создает особый уют. В программе певица показала кухню, детскую комнату, а также домашний кинотеатр.



Выход на реку на территории особняка

Кроме этого, артистка очень активно общается с фанатами в ютубе и в инстаграме. Там она неоднократно показывала свой особняк. А недавно похвасталась тем, что достроила к нему гостевое крыло, спальню, террасу и спортивный зал.

Смотрите видеоэкскурсию Оли Поляковой обновленным домом:

В прямом эфире она показала спальню с большими панорамными окнами, где открываются невероятные пейзажи на реку. В гостиной Поляковой, которая выполнена в белых тонах, в центре стоят белый диван и стол, также есть камин. Ярким акцентом является красный холодильник, где певица хранит сыры собственного производства.



Роскошный камин в спальне певицы

Руслана

Известная украинская певица уже несколько лет ведет и поощряет других к здоровому образу жизни. Поэтому и не удивительно, что ее дом полностью обеспечивается энергией ветра, солнца и земли.

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В 2018 году на свой день рождения Руслана пригласила ряд журналистов к себе домой. Тогда она провела миниэкскурсию и показала репетиционную базу, студию звукозаписи, видеостудии, зимний сад и подземный бассейн.



Кухня Русланы

Огромный особняк певицы украшает роскошный сад вокруг него. Там высажено много красивых цветов и трав, а с высоты птичьего полета можно увидеть рисунки из молодого самшита, высаженного в форме рун.



Дом обеспечивается энергией ветра, солнца и земли



Сад напротив дома артистки

Юлия Санина и Валерий Бебко

Участники группы The Hardkiss Юлия Санина и Валерий Бебко о переезде в новый дом под Киевом сообщили летом. Его часто можно увидеть в инстаграме Юли или же на одной из последних фотосессий семьи.



Звездная супружеская пара на фоне своего особняка

Звездные супруги выбрали современный дизайн дома без лишних фактур и деталей. Он состоит из красивых панорамных окон, через которые попадает много света в комнаты. На фото видно, что для декора комнат артисты использовали спокойные оттенки серого, белого и коричневого. Особой атмосферы добавляют элементы дерева в доме.



Звездная супружеская пара с сыном Данилом



Дом выполнен в современном стиле



Для декора дома супруги выбрали спокойные цвета

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина не только известная телеведущая, но и любящая жена и мама, которая для многих является примером для подражания. Она активная пользовательница инстаграма и ютуба. Именно там можно часто увидеть фото или видео из ее квартиры.

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Интерьер квартиры выполнен в современном стиле. Белые стены делают комнаты светлыми и просторными, а акценты темных цветов контрастируют на их фоне. К примеру, кухня телеведущей полностью состоит из черной мебели, что изрядно придает роскошный вид квартире.



Кухня Маши Ефросининой

У телеведущей просторная гостиная с белым диваном и игровой зоной для сыночка Александра.



Гостинная и кухня телеведущей

Немало поражает красотой и ванная комната Ефросининой, ведь особым акцентом там является пол, который покрыт плиткой с интересным орнаментом. Стены и ванна сделаны в черных тонах, а белые окна с вазонами на подоконнике создают особый уют.



Ванная

комната Ефросининой

Дмитрий Монатик

Певец Дмитрий Монатик очень редко делится с медиа информацией о своей личной жизни. Однако недавно он совершил небольшую экскурсию в своем особняке в программе "Зе интервьюер".

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Весь особняк артиста выполнен в белых тонах, однако, особую роль там играют яркие акценты, к примеру, шкаф с желтыми полочками, зеленый диван, красный холодильник и тому подобное.



Монатик показал коллекцию комиксов

В гостевой комнате Монатик показал свою немаленькую коллекцию комиксов, ведь является их большим фанатом. Также на стене у него висит большой плакат с героем мультфильма "Пой", которого он озвучивал.



Плакат с героем мультфильма "Пой", которого озвучивал Монатик

Под самой крышей дома размещена собственная комната артиста. Ее особенностью является пианино, которое Монатику подарили на 25-летие. В доме есть также зона отдыха с огромной плазмой и диваном, где певец время от времени играет в PlayStation.



Зона для отдыха в доме артиста

Фото: Instagram, Viva, Галина Горишна, Ksyu Oniskevych, Jenya Malchyk