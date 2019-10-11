Гендерное неравенство есть во всем мире, – Меган Маркл опубликовала заявление на День девушек

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая долгое время выступала за права женщин и девушек и даже в одиннадцатилетнем возрасте проводила агитацию против сексистской рекламы, разместила публикацию в честь Международного дня девушек. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году в знак признания прав женщин.

На странице герцогов Сассекских в инстаграме появилось видео, которое Меган Маркл посвятила всем молодым девушкам в честь Международного дня девушки. В подписи говорится, что событие было создано ООН для признания гендерного неравенства, которое существует во всем мире.

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Так, по данным ООН, в мире проживает более миллиарда девочек, которым ежедневно приходится сталкиваться с дискриминацией и притеснениями.

Если есть недостаточный доступ к образованию, предубеждение к правилам гигиены при менструальном цикле, принуждение к браку детей, юридическое или медицинское неравенство, или насилие на гендерной основе – существует насущная необходимость в поддержке молодых женщин,

– заявили представители королевской семьи.

В подписи к видео говорится также, что в этот день, как и в другие, обязательно надо поощрять девушек понимать собственную ценность и поддерживать их в том, чтобы они имели возможность стать теми женщинами, которыми хотят быть.