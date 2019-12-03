Генеральная продюсер ОМКФ Юлия Синькевич получила награду на международном фестивале

Во время фестиваля Subtitle: Spotlight European Film Festival Юлию Синькевич отметили за вклад в развитие украинской киноиндустрии. Мероприятие проходило в ирландском городе Килкенни. Почетную награду она получила от актера Киллиана Мерфи, который был гостем в Одессе в 2012 году.

Огранизаторы Subtitle: Spotlight European Film Festival отметили не только генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля. Они отметили, что благодаря Юлии Синькевич и ее работе украинские режиссеры, актеры и другие кинопрофессионалы стали известными в Европе и их имен на европейской кинокарте становится все больше.

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Приз Юлии вручил известный ирландский актер Киллиан Мерфи. В 2012 году он представлял конкурсный фильм "Сломленные" на ОМКФ. Во время награждения Мерфи добавил, что хорошо помнит свой визит в Одессу и знаком с украинским кинематографом.

На фестивале также отметили украинскую актрису Дарью Полунину. Она получила приз Newcomers Award как лучшая молодая актриса.



Актриса Дарья Полунина / Vogue

Кинофестиваль популярных европейских фильмов с субтитрами этого года состоялся восьмой раз. В этом году в программе представили 25 фильмов. Среди них ленты, которые были на 10 ОМКФ. В частности, обладатель Гран-При "А потом мы танцевали", фильм-открытие "Прекрасная эпоха", картина "Портрет девушки в огне", а также украинская комедия "Мои мысли тихие", которая на ОМКФ 2019 получила "Приз зрительских симпатий".