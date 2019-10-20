Гениальный украинский художник Иван Марчук представил последнюю выставку в Киеве: фото

Работы Ивана Марчука уже давно покорили весь мир, а его мастерство отметили самые придирчивые любители искусства. Однако гениальный художник решил прекратить делать выставки своих картин. Однако в киевском художественном пространстве ARTAREA Иван Марчук представил последнюю экспозицию.

Особая выставка получила название "Секреты гениальности: 100 неизвестных произведений Ивана Марчука". Художник подобрал для поклонников его творчества картины и пластические работы, которые ему удалось создать с 1965 года. Выставка насчитывает более 100 экспонатов разных периодов творчества Ивана Марчука, которые он до сих пор не демонстрировал публике.

Читайте также: Бэнкси открыл интернет-магазин, в котором товар выбирает покупателя

Кроме этого, для последнего показа работ художника была создана 20-минутная digital-инсталляция, которая воспроизводила работы мастера. Для панорамного проекта авторы использовали музыку Мирослава Скорика и пение Пиккардийской терции. Установку создали на просьбу Ивана Марчука, который был поражен от подобного показа работ Дали и Пикассо.

"Секреты гениальности" охватывают два экспозиционных зала и digital-галерею, в которых можно увидеть творчество художника на разных этапах его жизни. Действовать выставка будет до 15 декабря. Иван Марчук планирует сделать несколько авторских экскурсий, поделившись с поклонниками эксклюзивными деталями создания работ. Кроме этого, знаменитый украинский художник даст мастер-классы, открыв несколько секретов живописи.

Выставка Ивана Марчука в Киеве / Facebook / @artarea.official

Кто такой Иван Марчук?

Это один из самых известных отечественных художников, который в 83 года может похвастаться не только немалым количеством картин, но и отличиями. Иван Марчук является Народным художником Украины, лауреатом Национальной премии Украины имени Шевченко, почетным гражданином Киева и Тернополя, членом Золотой гильдии Римской академии современного искусства. Кроме этого, он вошел в список гениев современности по версии британской газеты The Daily Telegraph.



Иван Марчук создал особую технику, которую назвал "плентанизмом". Художник наносит на холст краску тонкими линиями, которые под определенными углами переплетаются и создают эффект объемности. Поэтому работы Ивана Марчука невозможно подделать. Всего у художника – около 5000 произведений, более 150 монографических и 50 коллективных выставок.