Гений, опередивший время: 9 невероятных изобретений да Винчи

Леонардо да Винчи – гениальный художник, талантом которого восхищаются до сих пор. Всё его окружение ценило итальянца прежде всего за его творческие таланты. Однако мало кто знал, что да Винчи – не менее гениальный инженер.

2 мая 1519 года умер человек, которому удалось опередить время на несколько веков. Ведь с помощью инструментов XV века во времена да Винчи воплотить идеи в жизнь было невозможно.

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Сайт "24" в день рождения знаменитого художника решил рассказать о гениальных изобретениях да Винчи.

Автомобиль

Именно изобретение да Винчи фактически можно считать первым прототипом современного автомобиля. Хотя на рисунках итальянца он больше напоминает воз, чем машину, но ему нужен был водитель и это экологически чистый транспорт.



Автомобіль Да Винчи

Передвигалось такое устройство благодаря пружине, которая наматывалась на барабан с помощью рычага. Когда пружина разматывалась – машина двигалась.

Парашют

Конечно, во времена да Винчи никто не летал. Но для изобретателя создать машину или аппарат, который будет поднимать людей в воздух – было своеобразной идеей фикс.



Да Винчи хотел создать устройство, которое поднимет человека в небо

Чертеж художника

Парашют Леонардо был в виде пирамиды, которую обтягивали тканью.

Пулемёт

"Мушкет в форме органной трубы" так назвал свое изобретение да Винчи. Уже во времена Первой мировой войны это устройство получило название "пулемёт".



Да Винчи работал над оружием

По замыслу Леонардо, оружие должно в буквальном смысле поливать противника огнем. Для этого нужно было установить 33 пистолета на трёх стойках.



Пулемет Да Винчи

Все они стреляли по очереди, и когда один из них стрелял – другие одновременно подзаряжались и остывали.

Велосипед

После смерти гениального итальянца в его рукописях действительно нашли двухколесный аппарат, который, ну очень, напоминает современный велосипед. Единственным отличием было лишь то, что у деревянной машины не было сидения, а руль нельзя было вращать.



Велосипед Да Винчи

Но механизм остался тот же: передача движения происходила через цепь с одного колеса на другое.

Водолазный костюм

Когда Леонардо да Винчи создавал этот проект, то думал о жителях Венеции. Им приходилось постоянно отражать морские атаки. Поэтому изобретатель придумал специальные водонепроницаемые костюмы,с помощью которых солдаты могли опускаться под воду и топить вражеские суда.



Жителям Венеции водолазный костюм действительно не помешал бы



Чертеж водолазного костюма Да Винчи

Такой костюм, по замыслу да Винчи, должны были изготавливать из кожи, а шлем оснастить стеклянными линзами для глаз. А для того, чтобы водолаз не всплывал вверх, его обувь была специально утяжелена металлическим грузом.

Человек в таком костюме мог дышать спомощью шара с воздухом, который опускали под воду и к которому были подведены трубки.

Прожектор

Леонардо да Винчи достаточно долго служил при дворе знатных вельмож, главным развлечением которых был театр. Поэтому возникла идея создать прожектор именно для театра.



Прожектор Да Винчи



Прожектор художник создавал для театра

Устройство да Винчи представляло собой ящик, внутри которого поместили зажженную свечу. А на одной из стенок ящика была толстая линза.

Робот

Да, идея создать механического человека принадлежала именно да Винчи. По некоторым данным, итальянцу даже удалось воплотить её в жизнь.



Механический человек

На создание работа Леонардо вдохновило изучение анатомии человека. Точнее мнение о том, что это мышцы двигают костями, а не наоборот.

Существует легенда, что созданный механизм изобретателя служил игрушкой для багатого герцога из Милана.

Дельтаплан

При создании этого аппарата, да Винчи преследовала та же идея, что и при создании парашюта – заставить человека летать. На создание устройства изобретателя вдохновили птицы.



Дельтаплан Да Винчи



Эскиз дельтаплана

Одна из летательных машин имела большие крылья, а человек, который сидел в дельтаплане, крутила педали и тем самым двигал крылья.

Бронированный танк

Изобретение да Винчи больше напоминает фургон. Конструкция напоминает черепаху, которая изнутри была окована броней. Также вокруг танка были пушки.



Самолет Да Винчи, который напоминает больше фургон



Эскиз самолета

Передвигаться такая машина должна с помощью людей, которые сидели внутри и двигали колеса спомощью коробки передач.

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