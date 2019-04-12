Геометрия Бейрута: фотограф мастерски передает дух Ливана через снимки архитектуры
Ливанский юрист Серг Наджар в свободное от адвокатской работы время фотографирует Бейрут.
Больше всего внимания он уделяет фасадам зданий, геометрии домов и ландшафту города.
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Он вдохновенно играет со светом и тенью, красками и однотонностью, линиями, контурами и фактурами.
Архитектура Бейрута в объективе ливанского фотографа / instagram.com / serjios
А началось его увлечение архитектурой Бейрута еще в далеком 2011-м. Тогда он исследовал необычный жилой дом Koujak-Jaber. 7-этажная высотка особенная тем, что в ней нет ни одного квадратного или прямоугольного окна – все круглые.
Наджар публикует увиденное в своем Instagram, здесь у него более 136 тысяч подписчиков. Фотограф не подписывает свои фотографии – они говорят сами за себя.
Жизнь Бейрута в фотографиях ливанского фотографа
Посмотрите, как выглядят одинокие дома Португалии в коллажах лиссабонского фотографа.