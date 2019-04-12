Геометрия Бейрута: фотограф мастерски передает дух Ливана через снимки архитектуры

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Ливанский юрист Серг Наджар в свободное от адвокатской работы время фотографирует Бейрут.

Больше всего внимания он уделяет фасадам зданий, геометрии домов и ландшафту города.

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Он вдохновенно играет со светом и тенью, красками и однотонностью, линиями, контурами и фактурами.

Беррут Ліван архітектура будинки фото
Архитектура Бейрута в объективе ливанского фотографа / instagram.com / serjios

А началось его увлечение архитектурой Бейрута еще в далеком 2011-м. Тогда он исследовал необычный жилой дом Koujak-Jaber. 7-этажная высотка особенная тем, что в ней нет ни одного квадратного или прямоугольного окна – все круглые.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений serjios ️ (@serjios)

Наджар публикует увиденное в своем Instagram, здесь у него более 136 тысяч подписчиков. Фотограф не подписывает свои фотографии – они говорят сами за себя.

Ліван Бейрут будинки архітектура
Жизнь Бейрута в фотографиях ливанского фотографа

Посмотрите, как выглядят одинокие дома Португалии в коллажах лиссабонского фотографа.

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Теги: LifeStyle Ливан Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости Путешествия Фотоновости
Источник: 24 канал
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