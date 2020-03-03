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Герцоги Кембриджские прибыли с официальным визитом в Ирландию: фото

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Кейт Миддлтон и принц Уильям сегодня, 3 марта, приземлились в Дублине. В Ирландию они прибыли с официальным трехдневным туром.

Чета герцогов Кейт и Уильяма совсем недавно прибыла в Дублин и сразу же совершила свой первый официальный визит в рамках тура. Об этом говорится в издании The Daily Mail.

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Кейт Миддлтон вышла из самолета в ярком изумрудном образе. Именно этот цвет является традиционным для Ирландии. В салатовом шифоновом платье с цветочным принтом Кейт вместе с Уильямом отправилась в резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса. Герцоги уже успели пообщаться с ним и обсудить все насущные вопросы.

Герцоги Кембриджські в Ірландії
Герцоги Кембриджские в резиденции президента Ирландии / Фото: Getty Images

Герцоги Кембриджські в Ірландії
Чета герцогов Кембриджских у президента Ирландии / Фото: Getty Images

Следующей остановкой герцогов Кембриджских в Дублине стал Сад Памяти. Там они вместе с Хиггинсоном и его женой прогулялись по аллеям, где растут экзотические растения.

Герцоги Кембриджські в Ірландії
Кейт и Уильям гуляют с президентом Ирландии и его женой / Фото: Getty Images

Известно, что во время тура Кейт и Уильям должны посетить несколько организаций, которые поддерживают проекты по расширению возможностей для молодого поколения.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Ирландия Кейт Миддлтон Принц Уильям Королівська сім'я
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