Герцоги Кембриджские взяли на работу SMM-специалиста Меган Макрл и принца Гарри

31 марта 2020 года стал последним днем, когда Меган Маркл и принца Гарри представляли британскую монархию. Супруги больше не могут использовать титул герцогов Сассекских, в том числе и в сети. Стало известно, что SMM-специалист, ранее работавший с Меган и Гарри, теперь будет помогать герцогам Кембриджским.

Принц Гарри и Меган Маркл уже не являются представителями Букингемского дворца. Они официально оставили королевские обязанности и попрощались со страницей в инстаграме, за которой в течение года следили более 11 миллионов подписчиков. Их помощник Дэвид Уоткинс теперь сотрудничать с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Об этом мужчина сообщил на своем аккаунте в LinkedIn.

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Дэвид отметил, что теперь занимается страницами герцогов в социальных сетях и всеми цифровыми коммуникациями пары.

Уоткинс начал свою работу с Меган и Гарри 2 апреля 2019 году. Именно тогда в сети инстаграм появился их аккаунт. За 45 минут существования на нашу страницу подписались более миллиона пользователей. Благодаря этому она попала в Книгу рекордов Гиннеса. Однако активной страница была всего год. На днях принц гарри и Меган Маркл опубликовали прощальное сообщение в сети.

За сотрудничеством Дэвида Уоткинса и герцога и герцогини Кембриджских можно наблюдать уже сейчас. Вчера на их инстаграм-странице распространили очередное сообщение, в котором показали, как королевская чета устроила сюрприз для британских школьников.



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