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Герцоги Сассекские отреагировали на коронавирус: Это момент проявления человеческого духа

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Вспышка коронавируса сказалась на жизни граждан по всему миру. Изо дня в день на ситуацию реагируют медийные личности и голливудские звезды. Не стали исключением и супруги Меган Маркл и принц Гарри, которые публично обратились к гражданам и призвали сохранять спокойствие и толерантность.

Сегодня, 18 марта, на личной странице герцогов Сассекских в инстаграме появилось официальное обращение пары к мировому сообществу. Супруги, на время пандемии поселились вместе с сыном Арчи в Канаде, взволнованы ситуацией и отмечают, что сейчас стоит сплотиться ради общей цели.

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Меган Маркл и принц Гарри отметили, что необходимо выражать благодарность и поддержку тем людям, которые неустанно работают для борьбы с кризисом.

Пришло время неопределенности. И сейчас, как никогда, мы нуждаемся в друг друге для правды, для поддержки и для того, чтобы не чувствовать себя одинокими, когда бывает страшно... Все мы должны сделать шаг вперед перед угрозой под названием COVID-19. Это момент проявления человеческого духа,
– отметили герцоги Сассекские.

Кроме того, супруги отметили, что они будут делиться всей оперативной информацией, чтобы в это непростое время граждане могли чувствовать себя спокойно: "Мы будем обмениваться информацией, чтобы помочь всем ориентироваться во времена неопределенности от размещения точной информации от надежных экспертов, до изучения мер, которые могут помочь сохранить здоровье. Будем работать с организациями, которые поддерживают психологическое и эмоциональное самочувствие".

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мире и закрытие границ супруги не смогут вернуться в Великобританию и сложить королевские обязанности в определенный срок – до 31 марта. Сами же Гарри и Меган в период вспышки вируса находятся в Канаде и следуют советам ВОЗ: заставили всех подчиненных носить латексные перчатки и выполнять гигиенический протокол.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Коронавирус Covid-19 LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл Королівська сім'я
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