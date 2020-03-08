Герцоги Сассекские посетили воскресную службу с Елизаветой II: широкий жест Ее Величества

В начале января отказ Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей вызвал возмущение даже у членов британской монаршей семьи. Несмотря на то, что королева Елизавета II запретила супругам использовать свои королевские титулы, сегодня, 8 марта, они продемонстрировали семейную гармонию во время воскресной службы.

В Международный женский день состоялась первая встреча Меган Маркл с Ее Величеством с того момента, как пара официально объявила о своем уходе от королевской семьи. Герцоги Сассекские присоединились к королеве Елизавете II во время традиционной воскресной службы в Королевской часовне в городе Виндзор, расположенной неподалеку поместье супругов в Великобритании.

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Как сообщает издание The Sun, за рулем автомобиля, на которым герцоги Сассекские добрались до часовни, был сам принц Гарри, а рядом с ним место заняла Меган Маркл. Они выглядели улыбающимися и радостными. Инсайдеры уверяют, что такой жест королевы Елизаветы II, которая пригласила пару на воскресную службу, следует расценивать как поддержку после их резонансного решения.

Это был действительно достойный жест, когда Ее Величество пригласила их в церковь. Это говорит о том, что герцоги Сассекские все еще часть ее семьи. И как семья, они все любят друг друга,

– отметил источник.



Герцоги Сассекские посетили воскресную службу с Елизаветой II / Фото The Sun

Стоит напомнить, что Ее Величество уже встречалась с внуком в Виндзорском замке в воскресенье, 1 марта, когда Меган еще находилась в Канаде. Встреча Елизаветы II и принца Гарри длилась 4 часа и закончились хорошо для обеих сторон. Источники утверждают, что Ее Величество сказала внуку, что все его родственники будут рады, если он надумает вернуться в Великобританию.

Уже в начале апреля супруги окончательно избавятся от всех королевских полномочий и не будут представлять королеву Елизавету II на международной арене. Также герцоги Сассекские не смогут использовать свои титулы для коммерческих целей. Главная цель приезда пары в Великобританию – ежегодная праздничная служба по случаю Дня Содружества, которая состоится в Вестминстерском аббатстве уже завтра, 9 марта.